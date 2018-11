La Lazio sfida l'Apollon in una partita che dovrebbe confermare le certezze in Europa League dei ragazzi di Simone Inzaghi. Il doppio successo ottenuto contro il Marsiglia hanno dato consistenza al girone dei capitolini che non hanno avuto problemi a ottenere la matematica qualificazione alla seconda fase. Un match di transizione che potrebbe portare ad un massiccio turn-over per recuperare forze ed energie anche mentali.

Il primo posto appare però una chimera: l'Eintracht è avanti in classifica e ai tedeschi basterà un solo punto nelle ultime due gare mentre per la Lazio si dovrebbe sperare in sei punti sui sei a disposizione. Ma i 16mi sono già una certezza e l'obiettivo minimo è stato raggiunto senza grandi problemi.

Quando e dove vedere la sfida in tv

Apollon-Lazio si giocherà giovedì 29 novembre 2018 alle ore 21 con la sfida allo Stadio Tsirio di Limassol. Sarà visibile sia su TV8 che su Sky: in questo caso su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252. La gara sarà pure visibile in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso la piattaforma Sky Go e TV8.

Le ultime notizie sulle formazioni

Lazio, turn-over massiccio

Inzaghi dovrebbe attuare un corposo turnover: Strakosha, Acerbi, Radu, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic e Immobile verso il riposo, Luis Alberto è alle prese con noie muscolari e potrebbe dare forfait per riprendere in campionato. Caceres a destra, Durmisi a sinistra, Murgia-Cataldi-Berisha in mediana, davanti Correa con Caicedo.

Apollon, attenzione a Facundo Pereyra

L’Apollon Limassol è attualmente primo in classifica nel campionato cipriota con 22 punti in nove giornate. Un rendimento che è merito anche del centravanti argentino Facundo Pereyra, capocannoniere con 9 gol realizzati. In Europa League la musica è diversa con un punto in quattro turni, l’Apollon si giocherà l’ultimo posto con il Marsiglia contro cui ha pareggiato 2-2 la gara di andata.

Probabili formazioni

APOLLON (3-4-3): Kissas, Kyriakou, Robrege, Ouedraogo; Sylianou, Markovic, Sachetti, Vasiliou; Sardinero, Maglica, Schembri

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Wallace, Luiz Felipe, Bastos; Caceres, Murgia, Cataldi, Berisha, Durmisi; Correa; Caicedo.

Quote, Lazio corsara?

Malgrado la poca importanza del match a livello di classifica, la Lazio apre favorita alla vigilia per un gap tecnico evidente con i padroni di casa. La vittoria di capitan Lulic e compagni è data a 1.83, il pareggio a 4.15 e il successo dell’Apollon a 4.75. Per quanto riguarda le altre quote, l’Over 2.50 è dato a 1.75, mentre l’Under 2.50 a 2.10.