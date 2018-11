Archiviata non senza qualche rimpianto l'avventura in Nations League, l'Italia di Roberto Mancini guarda ora ai sorteggi per le qualificazioni all'Europeo del 2020. Il prossimo 2 dicembre, al Convention Centre di Dublino, verranno infatti estratti i nomi delle squadre che andranno a comporre i vari gironi: un sorteggio che verrà fatto rispettando alcuni parametri e criteri decisi dall'Uefa. Per capire con precisione cosa può aspettarsi la nostra Nazionale (che partirà tra le teste di serie) bisognerà però attendere le ultime partite di Nations League (decisive per completare le sei fasce che comporranno i dieci gironi), anche se è già possibile pensare ad alcuni accoppiamenti difficili per i nostri colori.

Le possibili avversarie per gli Azzurri

Tra le nazionali che gli Azzurri potrebbero incontrare ci sono infatti la Germania e la Svezia. Una delle due sarà infatti un'avversario potenziale per i ragazzi di Mancini. I tedeschi, finiti ultimi nel loro girone di Nations League, affronteranno nelle prossime ore l'Olanda e rischiano seriamente di finire tra le peggiori della serie A. Stesso discorso per la nazionale svedese (alla quale resta da giocare solo la partita con la Russia), che rimane un avversario "scomodo" per Chiellini e compagni anche per il ricordo della clamorosa eliminazione italiana nei playoff mondiali.

Quando scenderà in campo l'Italia

Domenica 2 dicembre verranno dunque svelati i dieci gironi, cinque composti da 5 squadre e altri cinque composti da 6. I risultati maturati in Nations League determineranno le fasce di appartenenza della varie nazionali al sorteggio delle qualificazioni di Euro 2020. Le partite di qualificazione scatteranno in marzo, con l'Italia che sarà in campo per la prima gara tra il 21 e il 23, e pochi giorni dopo (tra il 24 e il 26 marzo) per la seconda. La terza e la quarta giornata si terranno nel mese di giugno. A seguire si giocherà ancora nei mesi di settembre, di ottobre e di novembre. (9a e 10a).