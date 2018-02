Quella del 2020 sarà un'edizione da record per i Campionati Europei di calcio. Il motivo? E' di natura economica: chi vincerà infatti la rassegna continentale potrà portare a casa potenzialmente una cifra di 34 milioni di euro, 7 in più di quanto accaduto nel 2016. Un aumento di circa il 23% per un torneo che per la prima volta sarà disputato non in una singola nazione ma in 12 distinte città europee, con gara inaugurale all'Olimpico di Roma e finale a Wembley.

Euro 2020, montepremi da record.

L'Uefa nel corso del 42° Congresso andato in scena a Bratislava ha ufficializzato le cifre di Euro 2020, riservando numerose sorprese. Il torneo avrà un montepremi complessivo di 371 milioni, un aumento del 23% rispetto ai 301 dell'ultima edizione francese. Un totale che sarà diviso tra le 24 nazioni partecipanti che al momento della partecipazione riceveranno 9.25 milioni di euro.

Quanto guadagneranno le squadre qualificate a Euro 2020.

Durante la fase a gironi poi ci saranno anche dei bonus legati alla prestazione, ovvero 1,5 milioni di euro per una vittoria e 750.000 euro per un pareggio. Le cose cambieranno nella fase successiva ad eliminazione diretta, quando chi si qualificherà agli ottavi incasserà 2 milioni di euro, e chi approderà ai quarti invece 3.25 milioni di euro, mentre per le 4 semifinaliste pronti 5 milioni a testa.

Il premio in denaro per la nazionale vincitrice del torneo.

Chi trionferà nella finale di Euro 2020 in quel di Wembley guadagnerà 10 milioni di euro, mentre la seconda della classe potrà consolarsi con 7 milioni. Alla luce di queste cifre dunque ecco che la formazione vincitrice potrebbe incassare potenzialmente complessivamente 34 milioni di euro: "Ciò significa che se i campioni avranno vinto tutte e tre le partite della fase a gironi, il premio in denaro che riceveranno sarà di 34 milioni di euro, ovvero sette in più dei 27 del 2016".

Congresso Uefa a Bratislava, stanziati 775 milioni per supportare il calcio.

Nel congresso di Bratislava sono state anche prese altre decisioni importanti. Una di queste è relativa al 5° programma di solidarietà e sviluppo HatTrick che negli anni ha supportato le federazioni Uefa nella crescita della formazione e nei programmi di sviluppo, nonché nel finanziamento di infrastrutture come campi, stadi, centri sportivi ed uffici. Sono stati stanziati a tal proposito ben 775 milioni di euro da utilizzare nei quattro anni del ciclo 2020-24, ovvero un incremento di quasi il 30% dai 600 milioni disponibili per HatTrick 4°. Approvata anche la la relazione 2016/17 del presidente Aleksander Ceferin e del Comitato esecutivo; la relazione 2016/17 dell'Amministrazione Uefa; i rendiconti finanziari 2016/17 e il budget 2018/19; svariati emendamenti agli Statuti Uefa, oltre all'elezione di nuovi membri del Comitato esecutivo Uefa.