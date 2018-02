"Chissà cosa scriveranno nel referto". Maurizio Sarri, espulso sabato sera per proteste durante la gara con la Lazio, s'è espresso così quando da studio gli chiesero cosa era accaduto, cosa avesse fatto di così grave da meritare il provvedimento da parte dell'arbitro Banti di Livorno. Motivo del contendere, l'ammonizione che il direttore di gara aveva comminato per punire Milinkovic-Savic: sanzione troppo indulgente secondo l'allenatore a fronte della scorrettezza commessa. "Ero arrabbiato perché ho detto che quello non era un fallo da giallo ma da rosso, testuali parole", disse il tecnico del Napoli. Nel rapporto dell'arbitro non doveva esserci scritto nulla di grave a giudicare dalla sanzione adottata nei suoi confronti dal giudice sportivo: ammonizione con diffida "per avere, al 45° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, urlando e uscendo dall'area tecnica".

Sei calciatori fermati per 1 turno.

Sono 6 i giocatori squalificati per un turno dopo gli incontri della 24sima giornata: Masina e Mbaye del Bologna, espulsi con l'Inter per un grave fallo di gioco e per doppia ammonizione; Kessie (Milan), Mattiello (Spal), Palacio (Bologna) e Leiva (Lazio) erano invece sotto diffida e pertanto salteranno la prossima gara di campionato.

Ammende al Napoli e alla Fiorentina.

Il giudice sportivo ha poi inflitto una multa di 10mila euro al Napoli "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in direzione del settore occupato dai sostenitori della societa' avversaria alcuni petardi e bengala senza arrecare danni anche per la presenza della rete di protezione". Punita con un'ammenda di 2.500 euro la Fiorentina in seguito alla gara di campionato con la Juventus "per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno".