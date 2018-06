Mamma mia… e che calore, come si fa a resistere? Sulla spiaggia di Fuerteventura, alle Canarie, la temperatura percepita viene alleviata solo dalla brezza che regala un po' di refrigerio. E se nemmeno basta un tuffo laddove l'acqua è più blu, allora rassegnatevi oppure arrangiatevi come potete. Regola numero uno, proteggete bene la pelle, copritevi il capo onde evitare colpi di sole e provate a non guardare la vostra vicina di lettino/asciugamano che è appena risalita dal mare e – con la pelle ancora madida di acqua e sale – scuote il capo, aggiusta i capelli con un gesto delicatissimo della mano, vi sorride e si accomoda sul telo un po' nero e un po' azzurro (nulla c'entra con la fede calcistica) per godere della tintarella.

Mamma mia… e che calore. Vi voltate – o, almeno, tentate di farlo – poi però l'occhio (che vuole sempre la sua parte) cade su quel profilo avvenente e avete una folgorazione. Chi è la donna sdraiata accanto a me? Erjona Sulejmani, la ex moglie del calciatore del Bologna, Blerim Dzemaili, una delle wags (oppure ex wags, poco importa) più belle e attraenti.

La foto in topless sulla spiaggia di Fuerteventura

Cosa c'è di strano? Assolutamente nulla. Poi però capita che la modella – in topless, con i seni coperti solo in parte da un braccio e le gambe a dare profondità all'immagine – scatti una foto provocante postandola in una story su Instagram e allora capita che – anche se non siete proprio lì sulla spiaggia dorata – la temperatura diventi bollente anche a casa vostra. Followers impazziti: oltre 200 mila (224 mila per la precisione) sono gli utenti che seguono le vicende della modella albanese.

Le confessioni sul sesso e i calciatori

Interrotto il rapporto con il centrocampista rossoblù, Erjona Sulejmani è stata protagonista di recente del programma ‘Le capitane'. Nei mesi scorsi aveva fatto parlare di sé – facendo infuriare l'ex marito – anche per alcune confessioni piccanti sul dietro le quinte e le abitudini sessuali dei calciatori: "Sesso prima della partita? Ma i calciatori non sono grandi amatori. Molti scelgono il “fai da te”…". Come nacque la relazione con il calciatore? Con un escamotage escogitato dallo stesso Dzemaili. "Non ero interessata ai giocatori – ha aggiunto -. Anzi, li allontanavo. Dzemaili si finse giornalista per conoscermi".