Tra i segreti di Fabio Borini, duttile esterno del Milan, c'è anche la sua compagna Erin. La bellissima modella ha sposato il calciatore nell'estate del 2015 ed entrambi condividono sui social numerosi scatti della loro attivissima vita familiare. Tra gli ultimi quello pubblicato in occasione di una serata di gala per il Salone del Mobile di Milano, con i due che si sono lasciati immortalare con un elegantissimo look su Instagram.

Chi è Erin O'Neill, moglie di Fabio Borini

E a proposito di Instagram la bella Erin è un'assidua utilizzatrice del popolare social network e non perde l'occasione per condividere anche momenti legati alla sua attività lavorativa oltre ai successi del compagno protagonista di una buona stagione alla corte di Gattuso. La moglie dell'attaccante classe 1991 attualmente in forza ai rossoneri, è una modella. I due si sono conosciuti durante l'esperienza inglese di Borini che ha vestito in carriera anche le casacche di Chelsea, Liverpool, Swansea, e Sunderland. Raffinata, elegante e con un fisico mozzafiato la signora Borini spesso e volentieri pubblica scatti in costume che fanno impazzire i fan.

in foto: Erin Borini (foto https://www.instagram.com/erin_borini/?hl=it)

Matrimonio a gonfie vele per Fabio e Erin Borini

Borini e la bella Erin si sono sposati nell'estate 2015. Una cerimonia da urlo quella del calciatore e della modella che hanno scelto una location suggestiva nel senese. Indimenticabile all'epoca il post sui social del calciatore a pochi minuti dall'inizio del matrimonio: "Tra quaranta minuti starò aspettando la mia Erin all’altare, più bella che mai". E con il passare del tempo il rapporto tra i due si è consolidato con Fabio e Erin che compatibilmente con gli impegni lavorativi non perdono l'occasione per godersi la vita mondana milanese.