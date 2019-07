L'ultima stagione entusiasmante dell'Ajax e dei suoi ragazzini prodigio ha fatto il giro del mondo. A tal punto che anche in Asia i vari De Jong, De Ligt, van de Beek e Neres sono diventati dei veri e propri idoli. E quando i tra le notizie del calciomercato il nome del centrale difensivo appena 19enne, Mathijs De Ligt è entrato in modo prepotente nelle mire del Barcellona, molti appassionati asiatici si sono esaltati per l'acquisto. Non accorgendosi però che al contrario di De Jong, il giovane talento olandese è finito poi alla Juventus per 75 milioni.

Un cambio di rotta che ha fatto parlare per settimane il mondo del calcio europeo ma che in Giappone ha trovato la disattenzione di molti che avevano ritenuto concluso l'acquisto del'olandese da parte del Barcellona che, proprio sul mercato asiatico, è tra i club continentali con più seguito. Ed è per questo che quando la banda azulgrana di Valverde è arrivata in Oriente per la tournèe estiva con primo scalo a Tokyo, diversi tifosi simpatizzanti dei catalani si erano preparati a tifare per De Ligt. Che ovviamente non c'era.

Solo De Jong, senza De Ligt

Per il dispiacere e la delusione di chi fuoi dallo scalo aeroportuale di Tokyo, in attesa della partita del Barcellona, insieme a De Jong, regolarmente ingaggiato dagli azulgrana per 75 milioni di euro, si aspettava di vedere anche il suo ‘gemello' De Ligt. Un piccolo inconveniente che di certo ha lasciato basiti i tifosi giapponesi pronti ad applaudire il talentuoso diciannovenne.

De Ligt, in tournèe ma con la Juventus

Mathijs De Ligt infatti è impegnato sì in tournèe, in Asia, ma con un'altra maglia, quella della Juventus. Il centrale difensivo, infatti ha preferito accasarsi in bianconero anche dopo la chiacchierata in campo con Cristiano Ronaldo in occasione di Portogallo-Olanda nella Nations League. Attraverso la mediazione di Mino Raiola alla fine ha ceduto anche l'Ajax che aveva invece optato per il Barcellona.