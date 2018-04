L’Empoli con una marcia trionfale si è avvicinata a grandi passi verso la Serie A. La promozione non è ancora matematica, ma il giorno dei festeggiamenti si sta avvicinando. Gli azzurri se ci fossero stati una serie di risultati avrebbero avuto la possibilità di ritornare tra i grandi già lunedì prossimo, ma dopo i successi interni di Parma e Palermo questa chance è svanita. La promozione però resta vicinissima. Andreazzoli e i suoi ragazzi potrebbe essere matematicamente in A già sabato 28 aprile.

Quando l’Empoli sarà promosso in Serie A

L’Empoli ha 73 punti, ne ha in questo momento dieci di vantaggio su Parma e Palermo e undici sul Frosinone. Le squadre di D’Aversa e Tedino possono al massimo raggiungere quota 78 punti, mentre il Frosinone può arrivare fino a 80, ma per farlo deve vincere lunedì nel Monday Night con l’Empoli. L’intreccio c’è ed è forte, perché le combinazioni sono tantissime, ma il ritmo tenuto dalla squadra di Andreazzoli è formidabile e continuando così la promozione arriverà o il 28 aprile, nella 38a giornata, o nel turno infrasettimanale del 1° maggio.

Vittorie pesanti di Palermo e Parma

Il Palermo si sbarazza dell’Avellino, torna a vincere e si riporta al secondo posto. La squadra di Foscarini è stata spazzata via dai gol di Coronado, sempre più decisivo, La Gumina e Trajkovski. Una doppietta di Barillà permette al Parma di vincere il derby con il Carpi e di tenere il passo dei siciliani. Termina in parità il derby tra Foggia e Bari.

Colpi esterni di Venezia, Ascoli e Cittadella

Bel 3-1 del Venezia al Novara, la squadra di Inzaghi resta pienamente in corsa per i playoff grazie alla doppietta di Marsura e al gol di Brusaghin. Con lo stesso punteggio il Cittadella vince in casa della Salernitana, mentre in zona retrocessione l’Ascoli conquista tre punti fondamentali contro la Cremonese, che continua nella sua discesa.

I risultati della 37a giornata di Serie B

Brescia-Censea 0-0; Cremonese-Ascoli 1-2; Foggia-Bari 1-1; Novara-Venezia 1-3; Palermo-Avellino 3-0; Parma-Carpi 2-1; Salernitana-Cittadella 1-3; Entella-Pro Vercelli 3-2; Perugia-Ternana domani alle 15; Pescara-Spezia domani alle 17.30; Frosinone-Empoli lunedì.

Classifica

Empoli* 73; Palermo, Parma 63; Frosinone 62; Perugia*, Venezia, Bari 57; Cittadella 55; Foggia 51; Carpi 49; Spezia 47; Brescia 46; Salernitana 44; Cremonese 43; Avellino, Novara, Entella 40; Pescara, Ascoli, Cesena 39; Ternana*, Pro Vercelli 34.