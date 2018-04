La 35esima giornata di Serie B verrà ricordata come la giornata dei pareggi, otto delle undici partite disputate sono terminate senza un vincitore. I tre punti li hanno conquistati solamente il Foggia, che nell’anticipo ha sconfitto l’Ascoli, la Ternana, penultima, e l’Empoli, che si avvicina sempre più alla Serie A. Passi falsi interni per il Palermo e il Frosinone, agganciati nel finale da Cremonese e Spezia. Il Bari invece sciupa due reti di vantaggio con il Pescara.

3-2 alla Pro Vercelli, Empoli quasi in A

A sorpresa passa la squadra piemontese con Bifulco, due minuti dopo Caputo pareggia e segna il 23esimo gol in campionato, Zajc prima dell’intervallo realizza il gol del sorpasso. Il difensore di proprietà del Napoli Luperto segna il gol della tranquillità. Inutile la marcatura di Castiglia, Empoli in fuga. Andreazzoli getta acqua sul fuoco ma sa che la festa è vicina.

Palermo e Frosinone non vincono più

Il Palermo non riesce a sconfiggere la Cremonese, che era in crisi e con Tesser in bilico. Coronado mette ancora la sua firma, ma il gol del brasiliano non basta, perché arriva il pari di Scamacca, gioiellino dell’Under 19, per la prima volta a segno in campionato. Il Frosinone passa su rigore con Dionisi, ma viene raggiunto al 92’ dallo Spezia, che pareggia su rigore. Un altro passo falso interno per i ciociari.

Pareggiano anche Venezia, Bari e Parma

L’avvio del Bari contro il Pescara è eccezionale. La squadra di Grosso realizza due gol subito con Nené e Anderson. Il Pescara, per la seconda volta con Pillon in panchina, trova il pari nella ripresa con le reti di Mancuso e Pettinari. 1-1 tra Perugia e Venezia, avanti la squadra di Inzaghi con Modolo, poi il pari di Buonaiuto. Senza gol Parma-Cittadella, giocata venerdì.

Tris della Ternana

1-1 anche in Brescia-Carpi, Salernitana-Cesena, gran gol di Rosina, e Entella-Avellino, con Foscarini ancora imbattuto. Colpaccio della Ternana che vince 3-0 in casa dal Novara, terzo successo stagionale per De Canio, che si riavvicina alla salvezza. 3-0 anche del Foggia all’Ascoli, Stroppa è a un passo dalla zona playoff.

Risultati 35a giornata Serie B

Foggia-Ascoli 3-0 (venerdì), Parma-Cittadella 0-0 (venerdì), Brescia-Carpi 1-1, Empoli-Pro Vercelli 3-2, Frosinone-Spezia 1-1, Novara-Ternana 0-3, Palermo-Cremonese 1-1, Perugia-Venezia 1-1, Pescara-Bari 2-2, Salernitana-Cesena 1-1, Entella-Avellino 1-1.

Classifica

Empoli 70; Palermo, Frosinone 59; Parma 57, Bari 55; Perugia 54; Venezia, Cittadella 51; Foggia, Carpi 49; Spezia 47; Salernitana 43; Cremonese, Brescia 42; Avellino 40; Novara, Pescara 39; Cesena 38; Entella 37; Ascoli 36; Ternana 33; Pro Vercelli 31.