Alla fine anche l'ultimo filo di speranza è stato reciso: Emiliano Sala è morto, all'interno della carlinga del Piper Malibù inabissatosi nella Manica nella notte del 1 gennaio. La sentenza è arrivata dopo gli ultimi ritrovamenti e il recupero del relitto del velivolo dentro cui si era intravisto subito un corpo. Finisce così il disperato sogno della famiglia e degli amici di riabbracciare il proprio caro. Tutto il mondo del calcio e non solo, si è stretto ancora una volta nel dolore per la prematura e assurda scomparsa del giocatore argentino.

Davanti alla struggente notizia, Romina Sala – la sorella indomita del campione argentino che aveva chiesto ed era riuscita a non interrompere le ricerche anche se le autorità avevano confermato che non vi era più alcuna speranza – è stata raggiunta da centinaia di migliaia di abbracci virtuali sulle sue pagine social, in memoria di Emiliano. Tantissimi i messaggi di affetto e di cordoglio, anche dal mondo del calcio e una lettera scritta a cuore aperto verso il fratello, morto nell'incidente aereo.

La tua anima nella mia anima brillerà per sempre, illuminando così, il tempo che resta della mia esistenza. Ti amo Tito.

I messaggi di cordoglio via social

Non solo per il mondo del calcio internazionale ma anche – e soprattutto – per l'Argentina è lutto nazionale. Tutti hanno voluto esternare la propria vicinanza alla famiglia, dilaniata dalla tragedia. Il presidente Mauricio Macri così come l'attrice e cantante Lali Esposito, il calciatore argentino Javier Mascherano, sono solamente alcune delle celebrità che hanno mostrato il loro sgomento e dolore per il ritrovamento del corpo di Emiliano Sala . Il giocatore era scomparso da 17 giorni, quando si è imbarcato su un volo dalla città di Nantes a Cardiff dopo essere stato trasferito al Cardiff City lasciando nel mercato di gennaio la squadra francese per un accordo record di quasi 20 milioni di euro.