Dopo la notizia del ritrovamento del Piper Malibu al largo della costa di Alderney, nel Canale della Manica, quasi due settimane dopo la sua scomparsa; l'AAIB (Air Accidents Investigation Branch) ha fatto sapere che è stato recuperato il corpo individuato nel relitto dell'aereo sul quale viaggiavano il giocatore del Cardiff Emiliano Sala e il pilota David Ibbotson. Nonostante le condizioni meteo non proprio favorevoli a causa delle forti maree, i lavori sono stati condotti con lentezza e prudenza e il corpo è stato comunque rinvenuto: ora resta da individuare l'identità. La nota della struttura investigativa del Dipartimento dei Trasporti britannico:

In condizioni difficili, gli uomini dell'AAIB (Air Accidents Investigation Branch) hanno recuperato con successo il cadavere precedentemente individuato tra i resti del velivolo: le famiglie sono state informate della conclusione dell'operazione. Sfortunatamente i tentativi di recuperare il relitto dell'aeromobile non hanno avuto successo. Il cattive condizioni meteorologiche hanno costretto a riportare il ROV sulla nave: date le previsioni meteorologiche difficile dire quando le operazioni saranno del tuttoconcluse. Il corpo è attualmente portato a Portland per essere affidato alle cure del Dorset Coroner. Anche se non è stato possibile recuperare l'aereo, l'ampio videoregistratore catturato dal ROV dovrebbe fornire prove preziose per le nostre indagini sulla sicurezza. Il nostro prossimo aggiornamento potrebbe essere un rapporto provvisorio, che intendiamo pubblicare entro un mese dall'incidente.

Il padre di Sala: Speriamo si trovi il corpo

Il papà di Emiliano Sala ha rilasciato un'intervista dopo la notizia del ritrovamento del Piper nel Canale della Manica grazie all'occhio di un robot sottomarino teleguidato a distanza dalla nave Ocean III, 40 chilometri al largo dell'isola di Guernsey, da un team di soccorritori della società privata olandese GEOxyz:

Speriamo si riesca a recuperare il corpo prima possibile, in maniera da sapere cosa sia successo realmente, o almeno farci un’idea su quello che è capitato. Grazie ai calciatori che ci hanno aiutato con le donazioni e a tutta la gente che ci ha fatto sentire il proprio sostegno. A Nantes era molto amato. Gli hanno reso un tributo indimenticabile.

Il Cardiff vuole chiarezza prima del pagamento

Secondo quanto riportato dalla BBC, il Nantes, squadra in cui Sala militava prima della cessione al Cardiff, ha contattato la squadra britannica per i 15 milioni di sterline pattuiti per la cessione il cui pagamento doveva essere effettuato in tre anni. Potrebbe aprirsi lo scenario di una battaglia legale anche se il club gallese ha già dichiarato di voler onorare gli accordi però prima vuole attendere gli sviluppi dell'inchiesta sull’accaduto.