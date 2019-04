Lotta Champions ? Ci sono sette squadre in lotta, una cosa inaspettata ma non troppo, tante hanno dimostrato di poter competere.

Stephan El Shaarawy ha parlato del momento della Roma e dell'obiettivo Champions League che la squadra di Claudio Ranieri sta provando a raggiungere. L'esterno offensivo giallorosso, che la scorsa giornata è stato protagonista della gara con l'Inter con un grande goal a San Siro, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match con il Cagliari parlando della gara contro sardi, ormai salvi, e il lavoro che sta facendo la squadra capitolina per questo finale di stagione:

Ci sono stati meriti ma anche demeriti, anche chi sta in alto ha perso punto dando modo alle altre di restare agganciare. In questo finale di stagione conta la forma fisica e l’aspetto mentale, ma soprattutto l’esperienza.Una squadra di tutto rispetto, arriva da tre risultati utili come noi, ha sempre segnato e vorranno ancora dire la loro. Servirà una partita di grande attenzione, come fatto in queste ultime partite. Servirà grande spirito.

Il Faraone è arrivato in doppia cifra la scorsa domenica ed è capocannoniere della Roma: "Significa molto, mi sono tolto delle soddisfazioni. Ho trovato più continuità e sono felice di come sto giocando, ho lavorato molto su me stesso anche a livello mentale e ora sto raccogliendo i frutti".

El Shaarawy: Con Dzeko tutto risolto

Sull’intesa con Edin Dzeko, con il quale c'è stato un litigio a Ferrara nell'intervallo, El Shaarawy ha dichiarato:

Ci stiamo trovando bene. Edin vuole giocare per la squadra e vuole sempre partecipare al gioco. La lite di Ferrara è un capitolo chiuso, ci stanno episodi negativi specie quando c’è nervosismo e stanchezza mentale. Ma è segno che tutti vogliamo fortemente qualcosa, l’importante è che tutto si sia risolto.

El Shaarawy: Ranieri allenatore saggio e pragmatico

Il numero 92 della Roma ha parlato del contributo di Claudio Ranieri in questo finale di stagione e del futuro: