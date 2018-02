Ederson Honorato Campos, meglio noto come Ederson, tornerà presto in campo. Il calciatore brasiliano, che ha militato anche nella Lazio, ha vinto la sua partita più importante sconfiggendo il tumore ai testicoli che lo ha tenuto lontano dai campi per diversi anni.

Il centrocampista dopo l'esperienza biancoceleste ha militato anche nel Nizza e nell'Olympique Lione ma ha dovuto interrompere l'attività agonistica a causa della patologia diagnosticata: dopo una ripresa più veloce rispetto alle tappe previste, Ederson è riuscito a riabbracciare i compagni e riassaporare il campo.

Ederson: Gioia indescrivibile.

Ederson è tornato in campo con la casacca con il Flamengo e ha comunicato tutto il suo entusiasmo attraverso il profilo Twitter

È impossibile descrivere la gioia che ho provato quando sono tornato al Flamengo e ho ricominciato a fare quello che amo di più. Indossare di nuovo questa maglia e gli scarpini ha avuto un sapore speciale. Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini. Adesso al lavoro.

Qualche giorno fa lo stesso calciatore aveva messo un post su Instagram che lo ritraeva durante un test fisico importante per il definitivo recupero.

A post shared by Ederson Campos (@ederson) on Feb 7, 2018 at 8:56am PST

Il video del Flamengo.

Il club brasiliano ha dedicato un video di quasi due minuti per il ritorno dell'ex centrocampista della Lazio al calcio giocato: dalla palestra al campo, dai pesi alla palla, un breve racconto delle emozioni di Ederson che è tornato a lavorare con il gruppo del Flamengo.