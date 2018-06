Ci sono tanti motivi per sospendere momentaneamente una partita di calcio ma quello che è successo un Ecuador sembra uno dei più paradossali di tutti. Al minuto 27 della gara tra Portoviejo e Manta i giocatori si sono stesi a terra dopo essere stati colpiti da un grande spavento: uno sciame d'api ha preso d'assalto l'Estadio Reales Tamarindos e la partita è stata sospesa per qualche minuto. La gara della seconda divisione ecuadoriana ha vissuto un momento con pochissimi precedenti che ha provato una grande spavento a tutti i giocatori sul campo. Il risultato era sull'1-1 ma la sfida è terminata con la vittoria per 3-2 del Portoviejo grazie alla tripletta di Espinola. Questa sfida si tratta del Clásico Manabita e la gara non è proprio delle più tranquille.

Il giornalista Enrique Zambrano, che stava seguendo l'incontro, ha raccontato così l'accaduto: "Le api hanno invaso il campo al 27 ‘del primo tempo, quindi i giocatori e gli arbitri si sono buttati a terra per evitare un attacco mentre tifosi e giornalisti non hanno avuto problemi". Di certo non si già che dire che non si tratti di un'immagine quantomeno curiosa: 22 giocatori e gli arbitri di un incontro di calcio a causa di un fenomeno naturale davvero particolare, ovvero il transito di uno sciame di api durante una gara di calcio.

Non si tratta, però, di un evento unico perché nel 2017 era accaduto un evento simile a Santa Ana ma in quell'occasione fu necessario l'uso del fuoco per mandare via le api che avevano trovato dimora su un palo della porta. Nel durante la sfida tra River Plate Ecuador e Aucas andò ancora peggio e la partita venne interrotta per ben 8 minuti con giocatori, arbitro ed alcuni tifosi che vennero punti dalle api rendendo molto più complicato il proseguimento della gara.