Josè Mourinho da quest'oggi è il disoccupato più pagato di sempre. L'esonero dal Manchester United, infatti, ‘condanna' il club inglese a pagare il portoghese una cifra ‘monstre', dedotta dall'ultimo recente accordo che allenatore e società avevano sottoscritto nell'ultimo rinnovo di contratto: 30 milioni di euro.

30 milioni di euro di buonuscita

Indiscrezioni recenti, infatti, avevano evidenziato come l'ultimo rinnovo che lo Special One aveva strappato ai red devils lo avrebbe comunque assicurato economicamente in caso di divorzio non consensuale, per una cifra vicina ai 24 milioni di sterline se il divorzio fosse arrivato entro la fine di gennaio 2019, cioè non dopo la parentesi di gennaio di mercato.

Divorzio obbligato

Il rapporto con il portoghese si è interrotto quest'oggi, quasi in modo obbligato dopo i deludenti risultati stagionali che hanno visto i Red Devils nel peggiore inizio di stagione in 28 anni di storia. Un addio annunciato ma che Mourinho ha saputo gestire a proprio vantaggio almeno dal punto di vista economico. Così, la scelta dello United sarà costosissima per il club grazie al nuovo contratto con il Manchester che prevedeva la conclusione naturale dell'accordo per l'estate 2020.

L'ultima goccia: Anfield

Tuttavia, la scelta della società inglese è apparsa inevitabile e lo scotto economico un male obbligato: Mourinho aveva perso il 90% dello spogliatoio ancor prima dell'ultimo crollo di Anfield. Il tutto si era evidenziato anche attraverso la scelta del tecnico di mettere in panchina giocatori chiave come Paul Pogba e Anthony Martial.

L'avvento di Carrick, tecnico-tampone

Anche Mourinho ha avuto certamente le sue colpe ma l'ammutinamento dello spogliatoio oramai era talmente evidente che il proseguo di una tale situazione avrebbe solamente peggiorato le cose. Adesso bisognerà capire chi ne prenderà il posto: Michael Carrick è stato indicato come immediata soluzione di ripiego, anche perché era già il 2° di Mou in panchina, ma il club guarderà a tecnici di prima fascia da ingaggiare per ricostruire da ciò che resta dopo la partenza di Mourinho.