Un talento a suon di gol è esploso in Germania ma è ancora presto per capire quale sarà il suo destino calcistico. Si tratta di Youssoufa Moukoko, stella indiscussa del Borussia Dortmund, Under17 che sta strabiliando tutti con una media impressionante sotto porta alla tenera età di 13 anni. Tanto da scatenare l'interesse collettivo con i tifosi che chiedono l'esordio immediato in prima squadra e un mercato che ha drizzato le orecchie direzione Bundesliga.

Al momento, il club giallonero ha detto no. Moukoko è ancora tropo giovane e inesperto per fare salti più grandi delle sue già brillanti gambe. Bisognerà aspettare ancora un po' prima di vederlo in altri palcoscenici calcistici che non siano della sua categoria. E' vero, sta bruciando le tappe e superando la più rosea delle aspettative, ma ciò che conta – dicono in società – è che cresca per gradi, senza fretta.

Baby goleador

A far parlare di Moukoko sono stati i gol realizzati nell'ultima stagione. In campionato Moukoko ha finito da capocannoniere assoluto con il secondo miglior marcatore del torneo che è Rene Biskup dello Schalke che ha totalizzato 22 reti, ben 15 in meno di Youssoufa. Anche negli altri gironi nessuno è riuscito ad avvicinarsi ai suoi numeri per cui può vantare ben 37 reti realizzate.

Grande tra i grandi

Un fuorilasse, di nome e difatto perché il giovane Moukoko ha solamente 13 anni, essendo nato nel 2004, ma gioca in maniera stabile con ragazzi più grandi di lui, classe 2001, con i quali non solo riesce a trovarsi bene ma a fare anche la differenza. Tanto che molti hanno sollevato una sterile polemica sulla reale età del ragazzo, anche se il Dortmund ha già esibito il documento che attesta la nascita, che arriva dal Camerun e che è stato convalidato dalle autorità.

La tutela del Dortmund

A Dortmund, comunque vige il ‘coprifuoco' sul ragazzo. Il tecnico delle giovanili, Lars Ricken, ha già fatto capire che del ragazzo è meglio non parlare al momento vista la giovanissima età, evitando qualsiasi speculazione di mercato: "È al centro dell'attenzione mediatica, eppure è bello vedere con che spensieratezza e gioia continui a giocare e a segnare. Ma abbiamo fatto una scelta: per proteggerlo abbiamo deciso di non fargli rilasciare nessuna intervista. E in prima squadra non esordirà prima dei 17 anni".