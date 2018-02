Questa mattina doveva essere il grande giorno del passaggio ufficiale di Usain Bolt al calcio professionistico. Dopo l'annuncio di ieri in cui il velocista anticipava il grande evento, oggi tutto il mondo dello sport era in attesa di sapere con quale società avesse sottoscritto il suo primo contratto calcistico. In lizza c'erano soprattutto il Borussia Dortmund e il Manchester United.

Alla fine, Bolt ha confermato il suo impegno con il calcio, ma non ha firmato alcun contratto da professionista. L'uomo più veloce del mondo lo è stato anche nel probabile ripensamento di cimentarsi ad alti livelli in un'altra disciplina e così tutto si è ridotto ad una mera – anche se meritevole – iniziativa benefica.

Di certo non si può dire che sia un personaggio banale: anche questa volta, infatti, Usain Bolt è riuscito a stupire ancora. Il 31enne fuoriclasse giamaicano dello sprint, ritiratosi dalle piste dopo i Mondiali di Londra 2017 e vincitore in carriera di ben otto ori olimpici, malgrado quanto dichiarato nei giorni precedenti, non passerà al calcio professionistico. Nessuna firma o contratto con qualche club blasonato. Nessun allenamento, nessuna partita, nessuna corsa sulla fascia, nessun gol.

L'uomo piu' veloce del mondo ha semplicemente annunciato sui suoi account social che indosserà gli scarpini per capitanare, il prossimo 19 giugno all'Old Trafford di Manchester, il World XI nell'incontro di beneficenza contro l'England XI della pop-star Robbie Williams. La grancassa mediatica che Bolt aveva messo in piedi si è rivolta dunque, ad un evento di beneficenza, per il quale ha utilizzato il suo appeal e la sua fama per concentrare al massimo l'attenzione pubblica.

Usain Bolt ama da sempre il calcio e il suo mondo. E' da sempre un grandissimo tifosi dei Red Devils e nei mesi scorsi si era allenato con la formazione sudafricana del Mamelodi Sundowns dopo l'infortunio al bicipite femorale che lo aveva costretto a dire addio alle gare. Una passione che era sfociata il mese scorso in un desiderio di volersi cimentare nel mondo professionistico, sostenendo un provino con il Borussia Dortmund, poi sfumato.

Proprio il team sudafricano ieri – davanti all'anteprima del clamoroso annuncio di Bolt pronto ad entrare nel mondo del calcio – aveva fatto intendere un possibile ingaggio del pluri-primatista mondiale, che alla fine ha preferito una nobile causa per beneficenza ad una seconda vita sportiva. Che certamente non sarebbe stata altrettanto esaltante come quella sulle piste di atletica.