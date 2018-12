Il Chievo festeggia il Natale, e impacchetta un altro prezioso pareggio da mettere sotto l'albero. La squadra di Di Carlo è uscita dal Bentegodi tra gli applausi, dopo una partita coraggiosa e giocata a grande ritmo contro un avversario con una rosa molto più importante di quella del club di Campedelli. L'Inter torna dunque a Milano con un risultato indigesto, probabilmente inatteso e sicuramente deludente vista come si era messa la partita: in mano ai milanesi per diversi minuti, fino alla zampata finale dell'eterno Pellissier. A Spalletti non è così bastato il gol di Perisic, per rimanere in scia del Napoli e allontanare definitivamente Lazio e Milan.

Perisic ritrova il gol

Dopo cinque pareggi di fila, e dopo aver fermato Napoli e Lazio, il Chievo cerca l'impresa anche contro l'Inter di Luciano Spalletti. I veneti se la giocano con coraggio sin dal fischio d'inizio e svegliano dal torpore i pochi spettatori del Bentegodi già al primo minuto, con una conclusione di Meggiorini che impegna Handanovic. I nerazzurri, che schierano dal primo minuto Nianggolan e Perisic, crescono con il passare dei minuti e costruiscono la prima doppia occasione al 27esimo con Icardi (conclusione respinta) e con lo stesso "Ninja" che spara fuori sulla ribattuta.

Reduce dalla vittoria di misura con l'Udinese, la squadra milanese prende campo e passa al 39esimo con il gol di Perisic: abile a mettere dentro il pallone da pochi passi, dopo il cross di D'Ambrosio. Prima dell'intervallo è invece Joao Mario a sprecare la palla del raddoppio, calciando sul fondo da buona posizione.

Pellissier sorprende Handanovic

Due strepitose parate danno il via al secondo tempo: quella di Sorrentino su Icardi e quella di Handanovic su Pellissier. La partita rimane divertente e comunque in equilibrio, nonostante la cifra tecnica superiore della squadra nerazzurra. Il merito di questo equilibrio è soprattutto dei gialloblu, che non sembrano sentire più di tanto lo sforzo della prima frazione di gioco e il peso del gol di Perisic. Di Carlo la vuole infatti recuperare a tutti i costi e lancia nella mischia Stepinski: in campo al posto di Meggiorini.

La partita di Nainggolan finisce invece al 66esimo. Il belga lascia il posto a Vicino, dopo un match poco brillante nel quale ha fatto vedere di essere ancora indietro di condizione. Per l'ultimo quarto d'ora fa la sua comparsa in campo anche Lautaro Martinez, con il quale la formazione milanese cerca inutilmente il secondo gol. L'arrembaggio finale dei padroni di casa accompagna invece le squadre fino al novantunesimo: minuto in cui Pellissier trova un pareggio meritato, che regala ai clivensi un altro risultato di prestigio che rovina il Natale a Luciano Spalletti.