Mario Balotelli con il Nizza è ritornato su altissimi livelli. L’attaccante ventisettenne dopo i quindici gol realizzato nello scorso campionato, in questa Ligue 1 sta andando meglio con dodici gol realizzati in quindici incontri e ancora tante partite da disputare. Il suo futuro molto probabilmente sarà lontano da Nizza, il contratto scade a giugno e il presidente del club rossonero ha detto che senza Europa sarà quasi impossibile trattenerlo. Balotelli vuole rimanere in Europa, la scorsa estate ha detto di no a un paio di proposte cinesi, e in Italia c’è già qualcuno che ci pensa.

Sogno Milan e idea Napoli.

Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ SuperMario lascerà il Nizza al termine della stagione. L’Italia è nei desideri di Balotelli, che vorrebbe riscattarsi anche nel suo campionato, che ha vinto tre volte ai tempi dell’Inter. Il Milan, con cui ha giocato in due momenti diversi, è sempre nei suoi pensieri. Ma la trattativa non è semplice perché Mino Raiola, procuratore dell’attaccante, non ha buoni rapporti con il club rossonero, dopo la questione Donnarumma. E poi c’è il Napoli, per cui Balotelli non ha mai nascosto la sua passione. Ma De Laurentiis non gli ha mai aperto le porte.

Le squadre che potrebbe riportare in Italia.

In Italia di porte comunque potrebbero aprirsi. Perché il miglior Balotelli potrebbe far comodo a quasi tutte le squadre. Il Torino, che potrebbe perdere il ‘Gallo’ Belotti, potrebbe farci un pensierino. Così come la Sampdoria, che spesso ha rivitalizzato giocatori, che potrebbe farsi un regalo in caso di qualificazione all’Europa League. Nella la stessa situazione potrebbe trovarsi la Fiorentina. E non può nemmeno escludersi a priori la Lazio, che rischia di perdere a fine stagione Ciro Immobile e potrebbe sostituirlo con uno dei migliori attaccanti italiani in circolazione.