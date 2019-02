Il calcio tedesco piange Rudi Assauer. E' morto all'età di 74 anni l'ex calciatore e allenatore, colonna dello Schalke 04 sulla cui panchina si tolto non poche soddisfazioni, come quella di vincere la Coppa Uefa 1996-1997 battendo in finale l'Inter. Il classe 1944 da tempo combatteva una durissima battaglia contro il morbo di Alzheimer. Il club di Gelsenkirchen sui suoi profili social ha dedicato un commosso tributo all'ex sergente di ferro che ha lasciato un segno indelebile in biancoblu

E' morto Rudi Assauer

E' morto Rudi Assauer. La notizia circolata sulla stampa tedesca, è stata ufficializzata dai familiari del 74enne. L'ex calciatore e allenatore dal 2012 combatteva una malattia con l'Alzheimer che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Da allora, è uscito dai radar del calcio tedesco che non lo ha mai dimenticato come dimostrato dalle tante attestazioni di affetto e cordoglio delle ultime ore.

Chi era Rudi Assauer, allenatore dello Schalke vincitore della Coppa Uefa 1996-1997

Dopo aver giocato per Borussia Dortmund e Werder Brema, con 307 partite in Bundesliga, Rudi Assauer ha intrapreso l'avventura da allenatore. Prima il Werder e poi lo Schalke, per un'esperienza conclusasi con l'esonero. Nel 1993 il ritorno a Gelsenkirchen, dove è riuscito ad entrare nella storia della società di casa: memorabile la vittoria della Coppa Uefa nella stagione 1996-1997, in finale contro l'Inter. Una squadra di grande valore, per quello che ad oggi è il più grande successo della storia del club. Impresa sfiorata nel 2001, quando il titolo di campione di Germania fu strappato allo Schalke in extremis dal Bayern, per la cocente delusione di Rudi Assauer. Il club tedesco, ha affidato ad una nota ufficiale il proprio cordoglio per la morte di Assauer: "Siamo profondamente rattristati, è ancora più dura apprendere la notizia della sua morte in occasione di una gara di Coppa. Rudi è l'architetto del moderno Schalke, ha fatto così tanto per lo Schalke e faremo sempre tesoro della sua memoria"