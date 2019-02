Lutto nel mondo del calcio nelle ultime ore, è morto Mimmo Renna. Stamane nella sua Lecce è stata data notizia della scomparsa: ex giocatore e allenatore, che il prossimo mese avrebbe compiuto 82 anni è stato vittima di una emorragia celebrale. Leccese, classe 37, era una brillante ala dotata tecnicamente e ha mosso i primi passi nella Juventina Lecce: dopo aver giocato nel Livorno ha vestito le maglie di Lecce, Bologna, Lazio, Varese, per terminare la carriera con il Brindisi, vincendo il campionato di C1. Con la compagine felsinea ha vinto lo scudetto del 1964 e la Mitropa Cup. Appese le scarpe al chiodo ha frequentato il corso da allenatore di Coverciano per poi intraprendere la carriera di tecnico, suoi compagni nel corso delle lezioni nel centro sportivo della cittadina toscana sono stati Trapattoni, Simoni, Bagnoli e Suarez Si è seduto sulle panchine di Nardò, Brindisi e Lecce.

Proprio con la squadra della sua città ottenne la promozione in B nel ’76 e vinse nella stessa stagione Coppa Italia Semiprofessionisti e Coppa anglo-italiana. Anche sulla panchina dell’Ascoli, presieduto da Rozzi, firmò il salto in A con il record dei punti, 61, nel torneo di B a 20 squadre. Allenò, tra le altre, anche Bari, Palermo, Catanzaro, Catania, Taranto e Casertana.

Il caso ha voluto che proprio stasera al Via del Mare di Lecce si affronteranno i giallorossi salentini e l'Ascoli, le due squadre con cui ha fatto meglio da allenatore: per ricordare un grande protagonista della storia giallorossa, il Lecce ha inoltrato in Lega la richiesta di indossare stasera la fascia di lutto nella partita di stasera. Ecco il comunicato del Lecce: