A soli 45 anni è morto Kevin Austin, ex giocatore dello Swansea che non è riuscito a vincere la sua battaglia con il cancro. Austin ha avuto una carriera ventennale, era nato in Inghilterra, ma dal 2000 al 2007 disputò 7 partite con la nazionale di Trinidad & Tobago. La notizia l'ha data lo Swansea, club con cui in quattro stagioni disputò più di centotrenta partite e con cui vinse un campionato di League One:

Lo Swansea è sempre stato in contatto con la famiglia di Kevin, gli abbiamo fatto sapere che lui ha sempre avuto un posto nel cuore del club. La famiglia di Austin vuole ringraziare tutti per il supporto e per i messaggi, ma adesso chiedono il rispetto della loro privacy.

Chi era Kevin Austin

Questo difensore centrale, che spesso aveva giocato anche sulla fascia sinistra, era nato nel febbraio del 1973 e nella stagione 1992-1993 ha esordito con lo Saffron Walden Town, è passato nella stagione seguente al Leyton Orient, una delle tante squadre di Londra, con cui ha disputato tre campionato, uno lo ha vinto e ha disputato più di 100 partite. Successivamente gioca per tre stagioni con il Lincoln, con cui conquista un'altra promozione.

Dopo aver vestito le maglie di Barnsley, Brentford, Cambridge e Bristol Rovers nel 2004 firma con lo Swansea, con cui vive i suoi anni migliori. In Galles vince due campionati e la Football League Trophy. Gli ultimi anni della sua carriera li ha passati tra Chesterfield, Darlington e Boston. Nel 2012 si è ritirato. Dopo il ritiro ha allenato le giovanili dello Scunthorpe United. Pochi mesi fa gli era stato diagnostico il cancro.