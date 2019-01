All'età di 92 anni è morto Egisto Pandolfini, gloria della Fiorentina, dove è stato prima calciatore e poi dirigente; della Roma, della Spal, dell'Inter e della Nazionale Italiana, con cui ha collezionato 21 le presenze e nove le reti con la maglia azzurra. Nato a Lastra a Signa, il centrocampista con il vizio del goal è legato indissolubilmente alla squadra viola con oltre 150 presenze e da dirigente fu artefice del lancio di diversi grandi calciatori, tra cui Gabriel Omar Batistuta, e in un'intervista di qualche anno fa lanciò l'allarme per il calcio italiano: "I giovani devono giocare di più, il movimento così non costruisce il suo futuro".

Concluse la sua carriera sul campo nel 1962 con la maglia dell'Empoli, di cui fu anche allenatore. Nel 2012 è entrato nella Hall of Fame viola. Era l'uomo vivente più anziano ad aver segnato in un Mondiale: trovò il goal nel 2-0 dell'Italia al Paraguay di Brasile '50. I funerali di Egisto Pandolfini si svolgeranno domani 31 gennaio alle ore 11:00 presso la chiesa di San Martino a Gangalandi a Lastra a Signa. Ecco il comunicato ufficiale dalla Fiorentina:

Tutta la Fiorentina piange la scomparsa di Egisto Pandolfini.

Oltre 150 partite e 40 goal in maglia viola negli anni ’50 dopo essere cresciuto nelle giovanili gigliate e una lunga carriera proseguita con la maglia della Roma (120 presenze e 30 goal) le casacche di Inter, Spal ed Empoli e vestendo la maglia azzurra in 21 occasioni con 9 reti.

Vannucci: Grande dispiacere

L’assessore allo Sport del comune di Firenze, Andrea Vannucci, ha commentato così la notizia della scomparsa di Egisto Pandolfini: