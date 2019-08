Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Junior Agogo. L'ex calciatore è deceduto a soli 40 anni a Londra, dopo che nel 2015 era stato colpito da un ictus che lo aveva costretto al ricovero in ospedale. Ex attaccante, Agogo ha vissuto gran parte della sua carriera in Inghilterra, collezionando anche 27 presenze con 12 gol all'attivo con la maglia della nazionale ghanese. La notizia è subito diventata virale sui social network, con tifosi, ex compagni e addetti ai lavori che hanno manifestato il proprio cordoglio e la vicinanza alla famiglia dello sfortunato ex bomber.

È morto Junior Agogo, ex di Nottingham e Ghana

Il 1° agosto scorso aveva spento 40 candeline sulla torta Junior Agogo che si è spento questa mattina a Londra, nell'ospedale in cui era ricoverato. Secondo le prime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, l'ex bomber sarebbe deceduto per le conseguenze dell'ictus che lo aveva colpito nel 2015 poco dopo il suo ritiro dal calcio giocato. Un malore che purtroppo ha avuto effetti devastanti sullo sfortunato Agogo che era pronto a proseguire la sua avventura nel mondo del calcio in un'altra veste rispetto a quella di calciatore

Chi era Junior Agogo

Il classe 1979 Junior Agogo ha vissuto gran parte della sua carriera nel Regno Unito e nella Major League Soccer americana, chiudendo poi la sua esperienza nel 2012 dopo una parentesi all'Hibernian in Scozia dopo una parentesi cipriota. Dopo gli inizi allo Sheffield, il bomber ha vestito le casacche di Oldham, Chester, Chesterfield, Lincoln City, Chicago Fire, Colorado Rapids, San José Earthquakes, QPR, Barnet, Bristol Rovers, Nottingham Forest, e poi ancora Zamalek, Apollon Limassol e appunto Hibernian. Al suo attivo dopo anche 27 presenze nella nazionale del Ghana con 12 gol all'attivo, e una medaglia di bronzo nella Coppa d'Africa giocata in casa nel 2008. Tante le attestazioni di affetto e di cordoglio per un ragazzo che in campo era molto stimato sia dal punto di vista umano che professionale