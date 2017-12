Paulo Dybala ha ritrovato il sorriso, lontano però dal campo di calcio. L'argentino rimasto in panchina per tutta la partita in Juve-Roma, ha festeggiato il Natale in compagnia delle persone più care. Foto di gruppo sui social, con amici, parenti e soprattutto mamma Alicia, e Antonella Cavalieri la bella fidanzata con la quale è tornato il sereno dopo un periodo di rottura.

Dybala, gli auguri di buon Natale sui social.

Poche parole, "Buon Natale a tutti", pubblicate sul suo profilo Twitter ufficiale in compagnia di due foto. In una Paulo Dybala si è fatto immortalare con amici, parenti, la mamma Alicia e soprattutto la fidanzata Antonella Cavalieri. Nell'altra La Joya da solo mentre sorseggia probabilmente del vino davanti al caminetto durante il classico pranzo di Natale.

Per Dybala Natale in famiglia, anche con Antonella.

Spicca nella prima foto la presenza della bella Antonella. Una foto che ha cancellato gli ultimi dubbi, già minimi, sulla coppia ritrovatasi dopo un periodo di rottura. La bella argentina raggiante, ha sfoggiato un look mozzafiato con una minigonna che è stata apprezzata dai tifosi, a giudicare dai commenti.

Dybala momento no alla Juve.

Il calciatore della Juventus dunque ha ritrovato il sorriso, dopo un periodo tutt'altro che positivo. Il ritorno al gol contro il Genoa in Coppa Italia, non gli ha garantito il posto nel big match contro la Roma, in cui Allegri gli ha preferito un Mandzukic reduce dai 13 punti di sutura al polpaccio. Ha bisogno dunque di serenità, la stella bianconera, che dopo la stoccata di Nedved ha incassato anche quella di Cuadrado che ha dichiarato che alla Juve "bisogna guadagnarsi il posto in allenamento". La speranza è che questo momento vicino agli affetti più sinceri possa rivelarsi di buon auspicio per il talento sudamericano, che potrebbe tornare titolare in casa del Verona.