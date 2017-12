"In ogni allenamento di deve guadagnare il posto". Concetto semplice, semplice che Cuadrado ha mandato a memoria. Del resto, quando hai un maestro che non fa sconti ad alcuno – nemmeno a Higuain – come Allegri o impari in fretta (e bene) la lezione oppure fai la fine (considerato il momento) di Paulo Dybala. Lasciato in panchina in occasione del big match contro la Roma, mandato a scaldarsi e poi richiamato a sedersi perché serviva altro. A bordo campo l'argentino ha applaudito e incoraggiato i compagni di squadra in quel momento delicato. Quasi gli è venuto un colpo quando Schick è partito in contropiede e ha ‘graziato' la Juventus mancando il gol del pareggio al 94°. Poi è scivolato di nuovo dietro le quinte.

Dybala non sta attraverdando un periodo delicato – ha spiegato Cuadrado tra mixed zone e interviste del post partita -.Può capitare che a volte giochi di meno… ma lui deve essere sempre cosciente come tutti che in ogni partita, in ogni allenamento si deve guadagnare il posto. Paulo è un grandissimo giocatore, sappiamo quello che può darci e presto sarà di nuovo in campo per darci una mano.

La corsa scudetto, a differenza degli anni scorsi, è più combattuta. Adesso c'è il Napoli in vetta, a +1 proprio sulla Juventus che ha dalla sua la vittoria nello scontro diretto dell'andata, e l'ultima partita dell'anno dirà chi delle due avrà il titolo di campione d'inverno nell'attesa di festeggiare quello più importante dello scudetto. Evento che sotto il Vesuvio attendono da oltre 30 anni mentre a Torino ci sono abituati… dopo averne conquistati ben sei di fila. Cuadrado, però, è convinto che non ci siano solo i partenopei tra gli avversari da battere.