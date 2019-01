Paulo Dybala ha segnato solo due gol nel girone d’andata, cinque invece li ha fatti in Champions League, un bottino molto magro fin qui quello dell’argentino che è stato oscurato da Cristiano Ronaldo e Mandzukic. Ma per molti la ‘Joya’ è cresciuto, Allegri lo ha spostato leggermente e le sue conoscenze sono aumentate. Dybala resta uno degli attaccanti più forti del mondo e con la calma che lo contraddistingue ha detto che quest’anno la Juventus vuole vincere la Champions League.

L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha fatto fare un ulteriore salto di qualità alla Juventus che vuole vincere dopo ventitré anni la Champions League. Dybala non si nasconde e dice che i bianconeri vogliono il trofeo, per conquistarlo bisognerà battere l’ostico Atletico Madrid negli ottavi di finale:

Parlando dei calciatori più forti del mondo Dybala è in una posizione complicata. Perché è un compagno di squadra di Cristiano Ronaldo ma è anche un amico di Messi, da cui un giorno erediterà la 10 dell’Argentina. E così salomonicamente Dybala dice che Ronaldo e Messi sono i migliori al mondo, Neymar e Mbappé i secondi di oggi, e primi di domani:

Nel corso degli anni mi sento sempre più maturo, anche grazie al lavoro a contatto di grandissimi giocatori. Uno di questi ovviamente è Ronaldo: sappiamo tutti quanto sia importante per noi, e cosa significhi affrontarlo per qualsiasi avversario. È un esempio, dà tutto se stesso in ogni singolo allenamento . Lui e Messi sono i migliori: ho la fortuna di godermi Cristiano nella Juventus e Leo con l'Argentina, sono due personalità diverse ma hanno un peso enorme sulle rispettive squadre, perché sono capaci di decidere le partite da soli. Dietro a loro vedo Neymar , che diventerà il migliore della prossima generazione: gli ho visto fare cose incredibili e non smette di sorprendermi. Anche Mbappé è un grandissimo talento: l'ho affrontato quando giocava nel Monaco e già si capiva che avrebbe fatto grandi cose. È già campione del mondo, ed è destinato a fare la differenza a lungo.

Nell’intervista rilasciata all’emittente televisiva francese ‘Telefoot’ ha parlato anche di Pogba, suo grande amico e obiettivo di mercato dei bianconeri, e del compagno di squadra Matuidi, che ritiene essere uno dei migliori al mondo nel suo ruolo:

Tutti vorrebbero avere in squadra un giocatore della qualità di Paul. Non so cosa farà in futuro, ma in ogni caso gli auguro il meglio. Matuidi? Gli dico sempre che penso che abbia tre polmoni: corre sempre ed è da tutte le parti, per me è uno dei migliori nel suo ruolo.