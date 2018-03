Tra campionato e Champions. La Juventus che scende in campo all'Olimpico contro la Lazio serra i ranghi e stringe i denti. Higuain non sarà del match, il Pipita ha bisogno ancora di qualche giorno di riposo per guarire del tutto dal trauma contusivo-distorsivo che lo ha azzoppato nel derby. E poi c'è il ritorno di Coppa a Wembley alle porte, rischiare l'argentino è un lusso che nemmeno una squadra ben assortita può permettersi.

Si ferma anche Mandzukic.

Già, perché nelle ultime ore s'è fermato anche Mandzukic: il croato è partito per Roma ma, considerata la penuria di attaccanti, potrebbe partire dalla panchina e lasciare spazio a Dybala nella veste di ‘falso nove'. Cuadrado, operato per pubalgia, procede nel suo lavoro di riabilitazione. Bernardeschi (trauma distorsivo con interessamento capsuolo-legamentoso al ginocchio sinistro) invece avrà bisogno di un po' di tempo in più per tornare a disposizione, sempre che il responso medico eviti l'intervento chirurgico. La mossa plausibile di Allegri è avanzare Alex Sandro nel tridente offensivo con l'inserimento di Asamoah nel ruolo di terzino mancino.

Le probabili formazioni di Lazio-Juventus.

Qui Lazio.

La Lazio reduce dall'eliminazione beffa in Coppa Italia (capitolini fuori dopo i calci di rigore a beneficio del Milan) cerca riscatto in campionato e più ancora i punti necessari per difendere il podio Champions dall'Inter e dalla Roma. Inzaghi punterà sulla sua formazione tipo, senza Marusic (squalificato), a destra prenderà il suo posto Basta. Caceres (ex di turno) non sarà della partita con Wallace pronto a subentrare. In attacco Felipe Anderson ha maggiori possibilità di essere in campo dall'inizio dietro a Immobile rispetto a Luis Alberto.

Qui Juventus.

Una diga a centrocampo per supportare il tridente offensivo e il modulo 4-3-3 che sta regalando soddisfazioni ai bianconeri. Allegri piazza Khedira e Matuidi accanto a Pjanic sì da creare un centrocampo di lotta e di governo. In attacco Dybala e Douglas Costa sicuri del posto, il dubbio è tra Mandzukic e Alex Sandro. Nel caso il brasiliano faccia l'ala, Asamoah agirà da terzino sinistro. In difesa Benatia-Barzagli, Chiellini in panchina.

Lazio (3-5-1-1) 1 Strakosha; 13 Wallace, 3 De Vrij, 15 Bastos; 8 Basta, 16 Parolo, 6 Leiva, 21 Milinkovic-Savic, 19 Lulic; 18 Luis Alberto; 17 Immobile. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: 23 Guerrieri, 55 Vargic, 26 Radu, 27 Luiz Felipe, 66 Jordao, 4 Patric, 88 Di Gennaro, 5 Lukaku, 96 Murgia, 7 Nani, 10 Felipe Anderson, 20 Caicedo. Indisponibili: Caceres. Squalificati: Marusic. Diffidati: Wallace.

(4-3-3) 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 15 Barzagli, 4 Benatia, 22 Asamoah; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 11 Douglas Costa, 10 Dybala, 12 Alex Sandro. Allenatore: Allegri. A disposizione: 23 Szczesny, 32 Del Favero, 21 Höwedes, 24 Rugani, 3 Chiellini, 17 Mandzukic, 8 Marchisio, 27 Sturaro, 30 Bentancur Indisponibili: Bernardeschi, Cuadrado, De Sciglio, Higuain, Pinsoglio. Diffidati: Alex Sandro, Benatia, Bernardeschi, Higuain, Lichtsteiner.

Le quote e i pronostici di Lazio-Juventus.

Quote e pronostici sono leggermente a favore della Juventus, come si evince dal raffronto fatto da superscommesse.it rispetto alle differenti proposte dei bookmakers sulla gara di cartello in programma alo stadio Olimpico. La vittoria della Lazio così come il pareggio hanno valutazione abbastanza simile, che oscilla tra i 3.50 del segno ‘1' e i 3.30 del segno ‘x'. Più bassa la quotazione per il successo dei bianconeri, pagato a 2.30.

in foto: Il raffronto delle quote su Lazio–Juve (fonte supercommesse.it)

Il risultato esatto da azzardo.

Per gli amanti delle scommesse c'è una quota che stuzzica gli appassionati: è quella relativa al risultato esatto che vede la vittoria della Juventus per 4-2 a Roma. In tal caso la quota più interessante è quella proposta da Sisal Matchpoint (90). Lievemente inferiore (53) quella relativa al successo dei bianconeri per 4-1. Decisamente più basse quelle relative ala vittoria della Lazio.