Paul Pogba al Manchester United raramente ha mostrato il suo valore, con Mourinho ha dei rapporti pessimi, spesso è finito in panchina (lui che è stato uno dei trascinatori della Francia nel Mondiale di Russia). Il centrocampista francese è il sogno di mercato della Juventus, lo è da tempo, e il suo amico Paulo Dybala ha alimentato queste voci postando sul suo profilo Twitter una foto con il francese, e ovviamente sui social i tifosi juventini si sono scatenati.

Dybala e Pogba assieme, sui social si sogna il ritorno alla Juve

Dybala e Pogba si sono incontrati a Parigi per un evento della Adidas, lo sponsor personale di entrambi. Hanno passato la serata una al fianco dell’altro, a ridere, scherzare e a raccontarsi un po’ di aneddoti sulle loro esperienze al Manchester United e alla Juventus. Poi qualcuno li ha immortalati, Dybala ha preso una di quelle foto con l’amico Paul e l’ha postata. Il mondo social, quello targato Juventus è esploso, e rigorosamente con l’hashtag Pogba ha iniziato a commentare la foto postata dall’argentino. I commenti sono tutti simili e il mood è uno: ‘Torna a casa Paul’.

Paul Pogba può tornare alla Juventus?

La Juventus nel mercato di gennaio difficilmente prenderà il francese, perché nonostante i rapporti tesi tra il venticinquenne e Mourinho è quasi impossibile pensare a un trasferimento così importante nel mercato invernale. Anche se per la prima volta chi cambia squadra a gennaio può giocare in Champions con l’eventuale nuova squadra che disputa la Champions. Mino Raiola, che è sempre attivissimo, in questi giorni si è presentato a Torino, forse per parlare del mercato estivo, e magari per iniziare già a pianificare la trattativa Pogba, d’altronde, oltre alle legame forte che c’è tra il francese e la Juventus c’è anche la quasi certa esclusione del Manchester United alla prossima Champions.