Le prime 32 giornate di Serie A appena trascorse e che aprono al turno infrasettimanale pari al 33esimo turno, hanno già dato diversi spunti importanti. Dalla lotta scudetto, con l’allungo della Juventus sul Napoli dopo il pareggio esterno degli azzurri contro il Milan, passando per l’avvincente corsa salvezza e la sfida alla conquista di una posizione migliore per la qualificazione in Champions o Europa League. Ma sono state giornate di campionato importanti soprattutto per tirare un po’ le somme su alcuni dati statistici curiosi, ma molto significativi.

Uno di questi dati si riferisce al numero di tiri in porta messi a segno dai tanti protagonisti di Serie A, ma da fuori area. In questa speciale top 5, si distinguono tanti fenomeni del massimo campionato italiano che si stanno consacrando sempre più nel nostro calcio e che continuano a far lievitare il proprio valore di mercato a suon di prestazioni da urlo e gol a raffica. Andiamo dunque a vedere chi tira di più da fuori area fino a questo momento.

Dybala leader dei gol da fuori area

Se la Juventus ad oggi si trova al primo posto in classifica, pronta a lottare per prendersi il suo settimo scudetto di fila, è anche merito dei gol dei bomber, soprattutto di quel Paulo Dybala che con ben 21 gol risulta essere il miglior marcatore stagionale dei bianconeri in Serie A. La ‘Joya’, ancora speranzoso di poter lottare per un posto sull’aereo che porterà in Russia la sua Argentina, è al primo posto anche in questa speciale classifica.

in foto: In vetta a questa speciale top 5 c’è Paulo Dybala (WhoScored)

Il fantasista della squadra di Allegri infatti, si trova in testa per numero di gol realizzati da fuori area in Serie A. Ben 7 per l’ex Palermo che confermano la sua grande attitudine nel sapere andare in rete da qualunque posizione.

Pericoloso partendo lontano dalla porta, da calcio da fermo, o giocando semplicemente da seconda punta al fianco di Higuain, Dybala sta confermando di essere un grande campione capace di trascinare la Juventus all’ennesimo record stagionale: il settimo scudetto consecutivo che vale la storia. Un vero predestinato.

Di poco staccato Milinkovic-Savic

Nei minuti finali del derby contro la Roma di domenica scorsa, stava provando a scrivere una pagina di storia della grande sfida della Capitale realizzando un gol da dietro il centrocampo che avrebbe sicuramente fatto venire giù l’Olimpico. Ma tutto questo non è accaduto, ma ciò non significa che, comunque vada a finire la stagione, l’annata di Milinkovic-Savic sia stata davvero da urlo.

in foto: La carriera e l’incredibile stagione di Milinkovic–Savic con la Lazio (Transfermarkt)

Il centrocampista serbo, su cui ormai ci sono gli occhi di mezza Europa, soprattutto le inglesi con le due squadre di Manchester pronte a fare follie per lui, è arrivato a raggiungere un prezzo di 100 milioni di euro giustificato anche dall’ennesimo e promettente score realizzativo attuale che lo vede al momento fermo a 9 gol in campionato con ben 5 realizzati da fuori area.

Da ricordare soprattutto il suo destro a giro nella sfida vinta a Reggio Emilia, al ‘Mapei Stadium’ contro il Sassuolo dove il talentuoso centrocampista laziale finì per mettere a segno la seconda doppietta in campionato dopo quella rifilata all’Atalanta in trasferta.

Iago Falque tiene alta la bandiera del Torino

La stagione del Torino è stata piuttosto altalenante, anzi, lo è attualmente. Già, basti pensare allo scarso rendimento sotto porta di Belotti che rispetto alla scorsa stagione non riesce più a trovare una continuità realizzativa e al cambio d’allenatore che ha visto alternarsi sulla panchina granata prima Mihajlovic e poi, oggi, Mazzarri. Il club di Urbano Cairo punta molto sull’ex tecnico dell’Inter che crede ancora in un miracoloso posto in Europa, ma al momento può dirsi soddisfatta comunque dell’ottimo rendimento di alcuni singoli calciatori.

Uno di questi è sicuramente Iago Falque che da solo sta tenendo a galla il reparto offensivo del Toro avendo già realizzato 11 gol. Ben 4 per lo spagnolo, sono stati messi a segno da fuori area, 2 in area piccola e 5 in area di rigore. Un rendimento che anche quest’anno lo vede come uno dei punti forti di questa squadra che però deve ancora trovare un equilibrio.

I continui gol da fuori di Suso

Da uno spagnolo all’altro. Da un talento dal sinistro formidabile all’altro che, come l’attaccante del Torino, è uno dei furetti terribili del nostro campionato. Stiamo ovviamente parlando di Suso, attaccante del Milan che nonostante una forma non proprio ottimale vista contro il Napoli, può dirsi comunque soddisfatto di aver giocato una stagione davvero memorabile che potrebbe ancora riservargli delle sorprese importanti come la finale di Coppa Italia contro la Juventus.

in foto: I numeri di Suso con il Milan (Transfermarkt)

Il club rossonero punta molto su di lui anche se si parla tanto di un suo possibile addio a fine stagione con il forte interesse anche del Real Madrid. Per lui i gol stagionali in Serie A sono stati 6 di cui 4 da fuori area e 2 all’interno della zona riservata al portiere. Certo, non una sorpresa per un calciatore che lo scorso anno era andato vicino alla cifra attuale poiché nella stagione 2016/2017 di gol ne aveva realizzati 7. Ma gli 8 assist attuali confermano l’importanza di questa calciatore nel Milan.

Torreira si tiene la quinta posizione con Pjanic e Verdi

E concludiamo invece la nostra top 5 dei calciatori che sono andati in gol più volte con tiri da fuori area, ricordando l’importanza di Lucas Torreira nell’attuale Sampdoria di Giampaolo. Il vero jolly della squadra blucerchiata, ha realizzato in campionato, pensate, 4 gol in totale, tutti messi a segno da fuori area. Un traguardo importante per un calciatore che vorrebbe volentieri convincere Tabarez a convocarlo per i prossimi Mondiali in Russia con l’Uruguay di Cavani e Suarez.

C’è comunque da dire che il furetto della Samp è in buona compagnia a quota 4 gol da fuori area. Infatti con Torreira troviamo anche Miralem Pjanic della Juventus e Simone Verdi. Da sottolineare, per il centrocampista offensivo del Bologna, soprattutto il gol messo a segno contro l’Inter al ‘Dall’Ara’, un gol a dir poco spettacolare per colui il quale aveva rifiutato il Napoli a gennaio.