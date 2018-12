Duvan Zapata non dimenticherà questo fantastico mese di dicembre. L’attaccante colombiano ha segnato in cinque partite consecutive, ha realizzato otto gol, due alla Juventus e uno al Napoli, che sono valsi sette punti all’Atalanta e con una media gol straordinaria è il miglior bomber del mese considerati i primi cinque campionati europei. Zapata ha fatto meglio di Messi e Son.

8 gol in 5 partite, Zapata super a dicembre

Un avvio di stagione un po’ complicato, ma quando si è inserito negli schemi di Gasperini Duvan Zapata è diventato un super bomber. Il mese di dicembre lo ha iniziato segnando al Napoli, la squadra che lo ha portato in Italia, un centro inutile ai fini del risultato ma che ha dato grande fiducia a Zapata, autore poi di una tripletta all’Udinese, di un gol decisivo in un Monday Night con la Lazio e di un’altra rete contro il Genoa. Nel Boxing Day ha siglato una doppietta contro la Juventus. Zapata così ha segnato 8 gol in 5 partite, la sua media è favolosa. Un gol ogni 54 minuti e 38 secondi. Nessuno ha fatto meglio di lui nell’Europa del calcio che conta.

Duvan Zapata meglio di Messi e Son

L’attaccante colombiano a suon di gol si è portato nei piani alti della classifica dei cannonieri e in questo mese ha una media realizzativa unica. Zapata con un gol ogni 54,38 minuti si mette alle spalle pure Leo Messi che a dicembre nella Liga ha segnato 6 gol in 4 partite, uno ogni 60 minuti. Terzo è il coreano Son del Tottenham, 6 gol in 6 partite e cioè uno ogni 70,83 minuti. Fuori dal podio Fabio Quagliarella, che contro il Chievo ha segnato nell’ottava partita consecutiva, ha realizzato 6 reti in 5 partite e ha una media di un gol ogni 74,83 minuti, seguono poi Timo Werner (5 gol in 5 partite, uno ogni 89,4 minuti), Kane (5 in 6 partite, uno ogni 90,6 minuti), Salah (5 in 6 match, uno ogni 92 minuti), Aubameyang (5 in 6 partite, uno ogni 108 minuti)