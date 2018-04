Mentre non accenna a placarsi lo spirito polemico del post rigore concesso al 92′ dall'arbitro Oliver, la Juventus prova a guardare avanti volgendo lo sguardo altrove: al mercato. In estate ci saranno cambiamenti, in base a come finirà la stagione si deciderà quanti, chi e perché. Nessuno oggi è sicuro partente, tutti potrebbero anche rimanere, ma qualcosa verrà fatto. L'eliminazione in Champions ha lasciato comunque il segno.

Il mercato per ripartire

Per questo, Marotta e Paratici starebbero lavorando ad alzare l'asticella della qualità della rosa da mettere a disposizione del tecnico. Che potrebbe essere ancora Massimiliano Allegri, ma poco conta. Ciò che importa è portare la Juventus ancora ad un livello più alto dopo quanto di buono visto nel doppio confronto con il Real Madrid in Champions League.

Lo sguardo è rivolto a Nord, in Inghilterra dove interessano due giocatori in particolare, vecchi pallini di Paratici e Marotta. Si tratta di Darmian e Martial che avrebbero i giorni contati nella gestione Mourinho, tecnico con cui c'è stata più di qualche semplice incomprensione di fondo.

Perché Darmian può arrivare

Per l'esterno difensivo ex Toro l'interesse della Juventus è stato subito ricambiato: non è un mistero la voglia di ritornare in Italia da parte di Darmian e oltre ai bianconeri nel recente passato c'è stata anche l'Inter a cercare il laterale, senza successo.

La Juventus? Questo interesse fa piacere, la Juve è un grande club e interessare a un club così è importante. Sicuramente faremo le giuste valutazioni a fine stagione

L'affondo per Darmian da parte della Juventus è totale: nelle prossime settimane si proverà a concretizzare quanto si sta dicendo, con i fatti: il Manchester non si dovrebbe opporre, Mou nemmeno e il giocatore sarebbe felice al di là del passato granata. Con lui, la Juventus potrebbe anche decidere cosa fare con gli esterni attuali, da Alex Sandro a Lichtsteiner, ad Asamoah. L'unico certo appare De Sciglio.

Martial, sfida a due con il Bayern

Subito dopo Darmian l'attacco andrebbe per Martial, altro giocatore che a Manchester non è felicissimo di rimanere. Costa tanto, circa 50 milioni la sua valutazione ma si può lavorare ai fianchi del club inglese. La Juventus non ha fretta, ma deve fare attenzione al Bayern Monaco che ha puntato gli occhi sul giovane francese il cui contratto è in scadenza per giugno 2019.