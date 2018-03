Anche in terra araba, prossima patria dei Mondiali 2022, il calcio sta sempre più prendendo piede, coinvolgendo tifosi, media, sponsor, appassionati e neofiti in una girandola sempre più grande di interessi e bussiness. Ma c'è anche un lato oscuro del gioco più famoso e popolare al Mondo e nemmeno Dubai ne sembra immune: la violenza. E' accaduto nella sfida valida per l'Arabian Gulf Cup fra Al-Wasl e Al-Alhi, un incontro particolarmente nervoso, terminato con 3 espulsi.

Un ‘vizietto' che in altre parti del mondo è ben conosciuto con episodi che costantemente costellano le partite in programma siano di primissima fascia o che si svolgano su un campo di periferia. Anche a Dubai, dunque, hanno dovuto fare i conti e confrontarsi con l'altro lato della medaglia, ma con una particolarità che ha già fatto il giro del mondo: uno di questi cartellini rossi è arrivato per via di una durissima entrata rifilata al tecnico avversario.

Il colpevole è stato un certo Khaleil Khameis, giocatore dell'Al-Wasl praticamente a partita terminata. Al 94esimo minuto della gara che la sua squadra stava vincendo seppur sotto numericamente per altri due espulsi, Khameis ha perso la ragione ed è entrato in scivolata sul povero Cosmin Olăroiu, allenatore avversario dell'Al-Alhi, nel tentativo di recuperare un pallone.

Una entrata scomposta, violenta e cattiva che ha ricevuto il rosso diretto. Dopo il pessimo intervento, infatti, commesso ai danni del tecnico, Khameis è stato prontamente espulso dall'arbitro anche se non sono mancate le proteste dei suoi compagni di squadra. Che sono rimaste inascoltate. Anche se non c'è stata intenzionalità ma semplicemente una evidente carenza di tempismo e coordinamento, il tackle di Khameis non poteva subire altro destino. Trasformando il giocatore in un virale personaggio sul web dove il video ha subito spopolato.