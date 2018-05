Il miglior modo per resistere a una tentazione è cedere. E Marco Asensio lo ha fatto. Inebriato dall'euforia per la vittoria della terza Champions League consecutiva conquistata a Kiev, il centrocampista del Real Madrid prima ha sollevato la Coppa e fatto baldoria assieme ai compagni di squadra poi ha lasciato che il dio dell'amore prendesse il sopravvento su quello della guerra. La freccia era stata scoccata prima del fischio d'inizio, quando sul rettangolo verde si è esibita la cantante Dua Lipa, protagonista dello spettacolo che, tra musica e una coreografia molto colorata, ha fatto da prologo alla finalissima tra spagnoli e inglesi.

Spenti i riflettori, il chiacchiericcio del gossip rilanciato dalla sezione turca della CNN racconta che l'artista abbia passato la notte in blancos. Insonne sì… ma in compagnia del talento 22enne delle merengues, già ebbro per i festeggiamenti iniziati nello spogliatoio dello stadio ucraino. Entrambi giovani (lei, inglese di origine kosovara, ha 23 anni), forti e belli si sono tenuti per mano nella notte per vedere fin dove arrivava quell'orizzonte sconfinato di luci e stelle. All'alba, prima ancora di chiedersi se rapiti dall'emozione di una notte oppure pronti a rivedersi, entrambi hanno ripreso la via di casa. Che sia l'inizio di una nuova storia d'amore tra un calciatore e un'artista come già accaduto con Piqué e Shakira, oppure con Beckham e la ex Spice Girl, Victoria?

Serata eccezionale per Asensio… almeno fuori dal campo perché sul rettangolo verde è stato costretto a un ruolo di secondo piano rispetto alle scelte di Zidane: è rimasto in panchina per 83 minuti, poi è entrato quando la doppietta di Gareth Bale (e gli errori clamorosi di Loris Karius) avevano spianato la strada alla vittoria del Real Madrid. Il tempo di fare una linguaccia (tipica del suo modo di esultare), infilare al collo la medaglia poi ha alzato il trofeo in quella notte di trionfo. Questa volta non gli è riuscito di lasciare la propria firma in calce al match come fece contro la Juventus ma a consolarlo è stato il galante post-partita trascorso assieme a Dua Lipa prima di fare ritorno in Spagna con i compagni di squadra.