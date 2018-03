A distanza di qualche settimana dal compleanno di Gigi Buffon, un altro mito del calcio europeo ha spento le sue quaranta candeline. Nato ad Abidjan in Costa d'Avorio, l'undici marzo del 1978, Didier Drogba ha festeggiato i suoi 40 anni e comunicato di aver preso la sua decisione più difficile: "E' davvero un piacere per me giocare – ha raccontato l'attaccante ivoriano a Telefoot – Ho iniziato tardi a giocare ad alti livelli ma mi diverto ancora, mi piace molto questo ruolo di giocatore-proprietario, sono circondato da tanti giovani e mi piace trasmettere loro la mia esperienza. Ma questa è la mia ultima stagione, ho 40 anni ed è il momento di dire basta".

Il futuro della leggenda del Chelsea, al di là della decisione di smettere con il calcio giocato, è però un punto di domanda. Didier non ha ancora deciso cosa fare anche se il richiamo della Francia è davvero forte. C'è infatti chi lo vorrebbe di ritorno a Marsiglia (dove è esploso, prima di sbarcare nella Premier League) come il nuovo e ambizioso proprietario americano Frank McCourt, che ha rilevato l'OM nel 2016. "Vediamo cosa mi offrono, io sono sempre pronto a dare una mano", ha dichiarato lo stesso Drogba.

Isaac e le orme di papà Didier

A Londra, dove ha segnato valanghe di gol diventando il miglior marcatore europeo di tutti i tempi dei Blues, continuano a ricordarlo ogni weekend con uno striscione (Drogba legend) che campeggia orgoglioso nello Shed End di Stamford Bridge. Un amore che è diventato indelebile, quello del pubblico del Chelsea, dopo i molti successi che Drogba ha conquistato con la maglia del club di Roman Abramovich: 4 Premier League, 3 Coppe di Lega, due Community Shield e 4 Coppe d’Inghilterra.

La notizia del suo ritiro a fine stagione, è ovviamente arrivata anche in Francia: paese che lo ha accolto e fatto crescere fino a farlo diventare uno star di questo sport. Il tutto a pochi giorni dalla notizia di suo figlio Isaac: diciassette anni, attaccante come il papà, cresciuto nelle giovanili del Chelsea, e da oggi nuovo giocatore del Guingamp.