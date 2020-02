Domenica alle ore 12.30 la Fiorentina affronterà la Juventus. I viola contano molto sul portiere Dragowski, insuperabile contro il Genoa – il polacco ha parato un rigore a Criscito ed è stato decisivo almeno in quattro occasioni. Il polacco, autentico specialista nel parare i rigori ha lanciato il guanto di sfida a Cristiano Ronaldo.

Dragowski non teme Cristiano Ronaldo

In un'intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport' l'ex portiere dell'Empoli ha detto di attendere la sfida con la Juventus e soprattutto ha dichiarato che vorrebbe sconfiggere i bianconeri, campioni d'Italia e primi in classifica. Dragowski, che ha parato tre degli ultimi quattro rigori che gli hanno calciato, ora ha messo nel mirino anche Cristiano Ronaldo:

Sogno di vincere contro la Juventus. Da quando sono in Italia la Fiorentina ha vinto solo una volta contro i bianconeri, qui al Franchi nel 2017. Io credo che possiamo vincere domani. Anche perché all’andata siamo stati noi a creare più occasioni. Ho studiato Cristiano Ronaldo, so dove calcia, non lo temo.

Lo specialista Dragowski, 3 rigori parati in meno di un anno

In carriera Dragowski ha dovuto fronteggiare venti calci di rigore, cinque li ha neutralizzati. Ma analizzando meglio i suoi dati si nota come l'altissimo barbuto portiere della Fiorentina abbia un trend nettamente positivo. In Serie A ne ha parati tre su sette, la percentuale è altissima, ma soprattutto ne ha neutralizzati tre degli ultimi quattro. Con l'Empoli ha parato un rigore a Icardi, mentre da portiere della Fiorentina ne ha respinto uno a Caicedo e uno a Criscito, che non aveva mai sbagliato in carriera. Una parata decisiva perché la partita tra i viola e il Genoa è finita 0-0. L'unico ad avergli fatto gol in questa stagione è stato Lorenzo Insigne, in un pirotecnico 4-3 del Napoli alla Fiorentina d'inizio campionato.