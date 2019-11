Sassuolo-Bologna è l’anticipo del venerdì che apre la dodicesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20.45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia per un derby emiliano che è a tutti gli effetti uno scontro diretto. I rossoblu a quota 12 e reduci dal doppio ko contro Cagliari e Inter, precedono i neroverdi (che nell’ultimo turno hanno pareggiato a Lecce) di 2 punti. Un successo permetterebbe ad entrambe le formazioni di fare un bel passo avanti in classifica, allontanandosi dalle zone calde. Dove sarà trasmessa Sassuolo-Bologna in tv? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla partita

Dove vedere in tv Sassuolo-Bologna, anticipo del venerdì della 12 giornata di Serie A

Sassuolo-Bologna sarà trasmessa in tv su Sky. Appuntamento alle 20.45 con la diretta sul canale Sky Sport 251 (satellite e digitale) in esclusiva. Possibile seguire il confronto emiliano anche in streaming grazie all'applicazione Sky Go, utilizzabile su dispositivi portatili e tablet in esclusiva per gli abbonati. La telecronaca dell'anticipo del venerdì della dodicesima giornata di Serie A sarà affidata a Gianluca Di Marzio, con il commento tecnico di Lorenzo Minotti

Le probabili formazioni di Sassuolo-Bologna, le ultime notizie in tempo reale

Qui Sassuolo. La buona notizia per mister De Zerbi è rappresentata dal recupero di Marlon che dunque dovrebbe scendere in campo dal primo minuto al fianco di Romagna al centro della difesa. Solito 4-3-3 per i neroverdi con Toljan e Kyriakopoulos sulle corsie, e attacco affidato al trio Berardi, Caputo e Boga. Il Sassuolo dunque non rinuncia al suo solito schieramento offensivo.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Caputo, Boga.

Qui Bologna. Sinisa Mihajlovic, che non sarà ancora in panchina, sostituito da De Leo non rinuncia al 4-2-3-1. Gli unici assenti sono Destro e Santander, con Soriano che reduce da una contusione potrebbe non essere del match. Emergenza dunque in avanti dove Palacio dovrebbe essere supportato dal trio formato da Orsolini, Svanberg e Sansone. In panchina il baby Cangiano, classe 2001