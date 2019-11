Dopo le forti emozioni della Champions e della Europa League, e in attesa del turno di sosta per consentire alla Nazionale di Roberto Mancini di giocare contro Bosnia e Armenia, torna il campionato di Serie A con la sua dodicesima giornata. Il primo appuntamento per tutti gli appassionati è per questa sera, quando Sassuolo e Bologna si sfidano per un derby carico di significati e molto importante per la classifica di entrambe le squadre.

Archiviato l'anticipo del venerdì (che andrà in onda alle ore 20.45, su Sky Sport 251 e Sky Calcio Live), si entra poi nel vivo con le partite di domani 9 novembre, e con quelle del giorno successivo. Il sabato di Serie A parte con Brescia-Torino alle ore 15 (diretta su Sky Sport 251), per poi continuare con Inter-Hellas Verona delle 18 (Sky Sport 251) e il delicato Napoli-Genoa: in programma su Dazn alle ore 20.45.

Il big match dello Stadium

Sono invece sei le gare in palinsesto per domenica 10 novembre. Il lunch match si gioca alla ‘Sardegna Arena', con la Fiorentina di Montella che cerca lo sgambetto al lanciatissimo Cagliari (12.30 su Dazn), mentre alle 15 è la volta di Lazio-Lecce (Sky Sport Serie A canale 252), Sampdoria-Atalanta (su Sky Sport canale 253) e Udinese-Spal (Dazn). Alle 18 tocca invece alla Roma contro il Parma al ‘Tardini' (Sky Sport canale 251) e alle 20.45 alla sfida dello Stadium tra Juventus e Milan: big match trasmesso da Sky Sport Serie A.

La programmazione televisiva della 12esima giornata

Venerdì' 8 novembre

Sassuolo-Bologna, ore 20.45, su Sky Sport 251 Sky Calcio Live.

Sabato 9 novembre

Brescia-Torino, ore 15.00, su Sky Sport 251.

Inter-Verona, ore 18.00, su Sky Sport 251.

Napoli-Genoa, ore 20.45, su Dazn.

Domenica 10 novembre

Cagliari-Fiorentina, ore 12.30, su Dazn.

Lazio-Lecce, ore 15.00, su Sky Sport Serie A canale 252.

Sampdoria-Atalanta, ore 15.00, su Sky Sport canale 253.

Udinese-Spal, ore 15.00, su Dazn.

Parma-Roma, ore 18.00, su Sky Sport canale 251.

Juventus-Milan, ore 20.45, su Sky Sport Serie A.