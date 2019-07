Se si pensa a Milan-Benfica alla mente saltano subito due storiche finali di Coppa dei Campioni, quella del 1963, a Wembley i rossoneri vinsero 2-1 e fecero la storia perché nessuna squadra italiana aveva mai vinto quel trofeo, e quella del 1990, finì 1-0, il bis di Arrigo Sacchi e della sua squadra formidabile, quella degli olandesi e di Maldini e Baresi. Stasera non ci sarà in palio qualcosa di così importante, ma i rossoneri hanno iniziato un nuovo cammino e vogliono ritornare a giocare la Champions League.

Quando si gioca Milan-Benfica

La partita è in programma domenica 28 luglio 2019, si giocherà al ‘Gillette Stadium’ di Foxborough, nello stadio dove giocano i New England Patriots della NFL e i New England Revolution della MLS. Il calcio d’inizio è previsto per le 21 ora italiana (le 15 locali).

Dove vedere in tv e in streaming Milan-Benfica

Tutte le partite dell’International Champions Cup 2019 sono un’esclusiva di Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Naturalmente anche Milan-Benfica sarà trasmessa da Sportitalia in tv, e in streaming sul sito www.sportitalia.com. Il collegamento pre-partita inizierà già alle 20.30.

Le probabili formazioni di Milan-Benfica

Qualche esperimento in meno per Giampaolo che ritrova Romagnoli, Musacchio e Calhanoglu. Non ci sarà l’infortunato Theo Hernandez. Suso sarà il trequartista e agirà alle spalle di Piatek e Castillejo, che funge da punta in attesa dell’acquisto di Leao o Correa. 4-4-2 classico per il Benfica, che in avanti schiera Seferovic e De Tomas, in difesa la stella Ruben Dias.