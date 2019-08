Dove vedere le partite della prima giornata di Serie A TIM in tv e streaming

Dopo tanta attesa, finalmente questo fine settimana ritorna la Serie A TIM per la prima giornata del campionato di calcio 2019-2020. La prima giornata di campionato, in programma questo weekend, si apre con Parma-Juventus sabato alle 18 e si concluderà con ben 7 match domenica alle 20:45. Ecco dove guardare le partite in tv e in live streaming su DAZN.