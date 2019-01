Torna la Serie A. Dopo lo stop di venti giorni in seguito alle gare giocate nelle vacanze di Natale, la Coppa Italia ha fatto da antipasto lo scorso weekend ma tutti attendono la ripresa del campionato: sabato 19 gennaio il massimo campionato di calcio italiano riprenderà dalla 20esima giornata di campionato e a riaprire i battenti sarà Roma-Torino, in programma alle ore 15:00 allo stadio Olimpico. Alle 18:00 toccherà poi a Udinese-Parma mentre l'anticipo serale sarà Inter-Sassuolo, che chiuderà il programma giornaliero.

Dopo le tre gare di apertura, si passa a domenica 20: il lunch match vedrà impegnate Frosinone e Atalanta alle ore 12:30 mentre alle si affronteranno 15:00 Fiorentina-Sampdoria e SPAL-Bologna. Alle ore 18:00 c'è lo scontro salvezza Cagliari-Empoli mentre alle 20:30 c'è il piatto forte di giornata, ovvero la sfida al San Paolo tra il Napoli di Carlo Ancelotti e la Lazio di Simone Inzaghi. Il 20° turno di Serie A si conclude lunedì con Genoa-Milan, anticipata alle ore 15:00, e Juventus-Chievo, che si disputerà alle ore 20:30.

Il programma completo della 20esima giornata

Roma-Torino, sabato 19 gennaio ore 15 su Sky e in streaming su SkyGo SKY

Udinese-Parma, sabato 19 gennaio ore 18 su Sky e in streaming su SkyGo SKY

Inter-Sassuolo, sabato 19 gennaio ore 20.30 in streaming su DAZN

Frosinone-Atalanta, domenica 20 gennaio ore 12.30 in streaming su DAZN

Fiorentina-Sampdoria, domenica 20 gennaio ore 15 su Sky e in streaming su SkyGo SKY

Spal-Bologna, domenica 20 gennaio ore 15 in streaming su DAZN

Cagliari-Empoli, domenica 20 gennaio ore 18 su Sky e in streaming su SkyGo SKY

Napoli-Lazio, domenica 20 gennaio ore 20.30 su Sky e in streaming su SkyGo SK

Genoa-Milan, lunedì 21 gennaio ore 15 su Sky e in streaming su SkyGo SKY

Juventus-Chievo, lunedì 21 gennaio ore 19 su Sky e in streaming su SkyGo SKY