Juventus-Roma è il big match della 17a giornata di campionato e si gioca sabato 22 dicembre alle 20.30. E' la partita che chiuderà in posticipo il primo dei 3 turni natalizi che vedranno le squadre della Serie A TIM in campo anche il 26 e il 29 dicembre prima della pausa. Dove sarà possibile vedere la gara tra bianconeri e capitolini? Verrà trasmessa su DAZN, il primo servizio di sport in streaming live e on demand che manda in onda in esclusiva la trasmissione di 114 partite della Serie A TIM, 3 per ogni giornata.

Fra le gare trasmesse in streaming da DAZN per la 17a giornata ci sono anche Lazio-Cagliari (ore 12.30) e Udinese-Frosinone (ore 15). Ma è alle 20.30 che ci sarà l'appuntamento clou con la sfida tra la formazione di Massimiliano Allegri, che ha un trend di risultati pazzesco (46 punti, 15 vittorie e 1 pareggio), e i capitolini alle prese con la crisi di gioco e di rendimento che li ha progressivamente allontanati dalla zona Champions.

Come vedere il match su DAZN

Attraverso l'attivazione del mese gratuito su DAZN sarà possibile vedere la diretta streaming di Juventus-Roma in maniera gratuita. Al termine del periodo di prova, chi vorrà continuare a usufruire dei contenuti proposti e assistere a tutti gli eventi trasmessi da DAZN dovrà sostenere un costo mensile di 9.99 euro con la possibilità disdire l’abbonamento in qualsiasi momento.

Juventus-Roma, le probabili formazioni

Riuscirà la Roma a resistere alla forza d'urto della Juventus che, soprattutto in casa, è una corazzata inarrestabile? Chi andrà in campo? Ecco, a poche ore dal match di campionato, le possibili scelte di Allegri e Di Francesco. Tra i bianconeri tornerà titolare Szczesny, Douglas Costa potrebbe completare il tridente con Mandzukic e Ronaldo. Se il portoghese dovessere restare fuori per riposo, allora pronti Dybala oppure Bernareschi. In casa Roma titolari Zaniolo, Schick e Kluivert tra i migliori in campo nell’ultima gara vinta contro il Genoa.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Under, Zanuolo, Kluivert; Schick.

Le curiosità statistiche di Juventus-Roma

Juventus-Roma si giocherà all'Allianz Stadium di Torino: in casa la formazione di Massimiliano Allegri finora non ha concesso punti ad alcuno, eccezion fatta al Genoa che riuscì a strappare un pareggio. Anche il Napoli – secondo in classifica a -8 – fu costretto a inchinarsi allo strapotere dei bianconeri uscendo battuto per 3-1. Questa è la fida numero 169 in Serie A tra i giallorossi e la Juventus: i bianconeri sono avanti nel bilancio con 80 vittorie a 39, mentre 49 sono stati i pareggi.

Imbattibilità: la Juventus non perde da ben 20 partite di fila

Tra le squadre di questo campionato, la Juventus è quella che non perde da più tempo, è da ben 20 partite di fila senza sconfitte, ed è anche quella che segna almeno un gol da più partite di fila, in totale 17. L'ultima volta senza bucare la rete è stata proprio contro la Roma.