Un'altra chance di sorpasso per l'Inter che giocherà per la seconda volta consecutiva prima della Juventus, davanti di un punto. I nerazzurri scenderanno in campo a Bologna sabato 2 novembre alle ore 18. Il Bologna non attraversa un momento eccezionale, ha vinto solo una delle ultime sette partite, mentre l'Inter fuori casa ha fatto sempre bottino pieno. Quella del Dall'Ara sarà la seconda sfida dell'undicesima giornata di Serie A in programma dopo quella tra Roma e Napoli, in campo alle ore 15.

Quando si gioca Bologna-Inter

La partita tra Bologna e Inter si disputerà sabato 2 novembre alle ore 18. Sarà una giornata d'anticipi regale perché dopo i nerazzurri toccherà alla Juventus, che sfiderà nel derby il Torino, per Sarri sarà il primo derby italiano della carriera (dopo averne vissuti una dozzina con il Chelsea).

Dove vedere in tv Bologna-Inter

La partita tra le squadre di Mihajlovic, che non dovrebbe essere in panchina, e Conte andrà in onda in esclusiva e in diretta su Sky, che la trasmetterà sui canali Sky Sport Serie A (202 e 249) e Sky Sport (numero 251 del satellite), ma anche sui canali 473 e 483 del digitale terrestre. La partita gli abbonati di Sky potranno seguirla anche su SkyGo. C'è anche la possibilità di vedere Bologna-Inter su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

Le probabili formazioni di Bologna-Inter

Qualche dubbio nel Bologna. La difesa è fatta. A metà campo è di nuovo a disposizione Medel, favorito su Svanberg e Dzemaili. In attacco non è al meglio Santander, al suo posto dovrebbe toccare a Rodrigo Palacio. Poche novità tra i nerazzurri. Bastoni al posto di Godin, mentre Biraghi farà rifiatare Asamoah.