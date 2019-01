Dove giocheranno nella prossima stagione Isco, Eriksen, Mata, Suso ma anche De Gea, Alexis Sanchez e de Ligt? Tutti loro sono destinati a essere degli uomini mercato la prossima estate. I bookmakers inglesi si sono espressi e hanno dato delle indicazioni di massima, alcune quote sono bassissime e fanno immaginare che il futuro di molti campioni sia già deciso.

Quale futuro per Suso?

Il Milan ovviamente non vorrebbe perderlo, ma non è scontato che Suso resti in rossonero anche nella prossima stagione. La qualificazione in Champions deciderà parte del destino dello spagnolo, che potrebbe essere sacrificato per motivi di bilancio. I bookie lo vedono al Real Madrid, la quota del trasferimento è data a 4,5.

Dove giocheranno per i bookmakers Mata e Sanchez e de Light

Lo spagnolo non rinnoverà il contratto con il Manchester United e per i bookmakers nel 2019-2020 vestirà la maglia del Barcellona. La quota è alta 4,33, quindi probabile, ma non certo. La Juve vigila. Un altro nome caldo è quello di Matthijs de Ligt. Il Paris Saint Germain dopo aver perso de Jong è pronto a effettuare una grande offerta per il centrale dell’Ajax e per questo è favorita sul Barcellona stesso (3,5 e 3,75). Il futuro di Alexis Sanchez invece potrebbe essere in Francia, il passaggio del cileno dal Manchester United al PSG è dato a 4.

Quale sarà il futuro di Eriksen e Isco

Mentre non ci sono molti dubbi sul futuro dell’ex Inter Banega (giocherà con l’Arsenal, voluto da Emery), De Gea (rimarrà al Manchester United) e il Chicharito (verso il Valencia), i bookie hanno dei di dubbi invece nei casi di Eriksen e Isco. Il danese è il grande obiettivo del Real Madrid, la quota è 3,7. Mentre lo spagnolo che in molti vedono alla Juve è un obiettivo concreto del Chelsea. Il passaggio di Isco ai Blues di Sarri è quotato a 3,4.