Solo buone notizie per l'Italia di Roberto Mancini. La Nazionale, già qualificata con ampio anticipo a Euro 2020, battendo la Bosnia, ha conquistato anche (oltre al record di vittorie consecutive) la certezza di essere testa di serie in vista del sorteggio del 30 novembre a Bucarest. Ma dove giocheranno gli azzurri nei match della fase a gironi? L'Italia affronterà tutte e tre le gare del suo raggruppamento davanti al proprio pubblico, allo stadio Olimpico di Roma.

Dove si giocherà Euro 2020, primo campionato europeo itinerante. All'Olimpico di Roma i match dell'Italia

Euro 2020 sarà il primo Campionato europeo itinerante della storia. In occasione dei 60 anni della nascita della competizione, il trofeo non si disputerà infatti in un unico Paese, ma in 12 diverse città europee. Tra queste c'è anche Roma, con lo Stadio Olimpico, unico impianto italiano scelto dall'Uefa. La struttura capitolina ospiterà la gara inaugurale in programma il 12 giugno, e che vedrà impegnati gli azzurri. Azzurri che alla luce degli ultimi risultati delle altre nazionali, potranno giocare nella "città eterna" anche le altre due partite del proprio girone.

Perché la Nazionale giocherà le partite di Euro 2020 all'Olimpico di Roma

Il regolamento del prossimo campionato europeo prevede che le nazionali qualificate vengano inserite automaticamente nel gruppo di riferimento, con il "proprio" stadio, giocando così almeno due partite in quell'impianto. Questo significa che l'Italia, che ha già conquistato la qualificazione, sarà inserita nel gruppo A che ha come sedi dei match Roma e Baku. La mancata qualificazione della nazionale dell'Azerbaigian (arrivata in virtù del risultato tra Serbia e Lussemburgo, con quest'ultima rappresentativa che potrà solo accedere al torneo passando dai playoff, escludendo gli azzurri), permette agli azzurri di Mancini di giocare tutte e tre le partite di Euro 2020 all'Olimpico di Roma.

Questi i 12 stadi in cui si giocheranno le partite di Euro 2020. Stadio Olimpico (Roma, Italia); Baki Olimpiya Stadionu (Baku, Azerbaigian); Zenit Arena (San Pietroburgo, Russia); Parken Stadion (Copenhagen, Danimarca); Johann Cruijff ArenA (Amsterdam, Olanda); Arena Nationala (Bucarest, Romania); Wembley (Londra, Inghilterra); Hampden Park (Glasgow, Scozia); San Mamés (Bilbao, Spagna); Dublin Arena (Dublino, Irlanda); Allianz Arena (Monaco di Baviera, Germania); Puskas Ferenc Stadion (Budapest, Ungheria)

Quando giocherà l'Italia a Euro 2020 a Roma, le date delle partite

L'Italia dunque al momento è l'unica Nazionale che giocherà tutte le gare del prossimo Europeo (della fase a gironi) in casa. Oltre al match inaugurale in programma all'Olimpico il 12 giugno, le altre due sfide dell'Italia sono in programma il 17 giugno e il 20 giugno. Per conoscere le avversarie bisognerà aspettare il 30 novembre e il sorteggio della fase finale in programma a Bucarest.