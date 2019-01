I calciatori della Serie A sono in vacanza, sui social in parecchi hanno mostrato le rispettive mete, Dubai è quella più gettonata, ma tra chi sceglie il sole e il mare c’è chi ha puntato su Maldive e Seychelles, in tanti hanno scelto la neve e le montagna, il tecnico della Fiorentina Pioli e il giocatore del Napoli Verdi hanno optato invece per la Lapponia. C’era molta curiosità per le vacanze di Nainggolan, calciatore troppo spesso nell’occhio del ciclone per vicende extracalcistiche. Il belga ha scelto di passare qualche giorno in Sardegna.

Il Capodanno di Nainggolan

Lo scorso anno Nainggolan fu protagonista, ahi lui, nel primo giorno del 2018. Una diretta Instagram ricca di parolacce e bestemmie non passò inosservata. Il centrocampista mostrò di aver alzato il gomito e fu escluso dal match Roma-Atalanta. Adesso il ‘Ninja’ è un giocatore dell’Inter, e recentemente è stato sospeso dalla società che lo ha anche multato. C’era dunque curiosità per il Capodanno di Nainggolan che da Milano è volato a Cagliari, città della moglie Claudia Lai. Cagliari è nel cuore del belga perché da lì ha spiccato il volo verso una carriera di prima fascia.

Nainggolan a Cagliari

La notizia si è sparsa rapidamente, il calciatore dopo essere passato da Roma è sbarcato in Sardegna con la moglie e i due figli. Le voci che davano Nainggolan in città sono state confermate da un post social dell’amico Luca, che fa il barbiere al centro storico di Cagliari, è stato anche il barbiere di Allegri e ora lo è di Pavoletti. Risistemato il look il calciatore dell’Inter ha brindato al nuovo anno, che spera sia molto migliore di quello concluso, con alcuni amici fidati ascoltando i Subsonica. Un paio di giorni di relax per Nainggolan, che poi si rimetterà al lavoro e proverà a farsi trovare pronto quando il campionato ripartirà.