Douglas Costa è una delle armi in più della Juventus in questo finale di stagione. L'esterno brasiliano della Vecchia Signora si sta mettendo in mostra dopo un inizio di stagione a marcia ridotta in cui Massimiliano Allegri lo ha fatto inserire pian piano e ora è uno dei perni più importanti della squadra bianconera. Il numero 11 della club che si sta avviando a vincere il settimo titolo consecutivo nell'ultimo periodo è imprescindibile e stasera sarà di nuovo in campo contro il Bologna al fianco di Paulo Dybala e Gonzalo Higuain per provare a scardinare la difesa rossoblù. In un'intervista a La Gazzetta dello Sport Douglas Costa si è soffermato sul VAR, sulla sua applicazione anche in Champions e sulla polemiche nel post Inter-Juve:

Il Var dovrebbe essere in tutti i campionati e siccome la Champions è la competizione più importante del mondo a maggior ragione dovrebbero curare di più questi dettagli, indipendentemente da chi ne beneficia o no. Sorpreso da tutte le polemiche susseguenti a Inter-Juventus? Più che sorpreso sono abituato, perché le stesse cose succedono anche in Brasile: anche lì si va avanti a discutere per giorni e giorni. E in altri paesi funziona così. Io preferisco star lontano dalle polemiche. Se sei un tifoso è un conto, ma un calciatore deve ragionare in altro modo: l’arbitro è un essere umano che può commettere degli errori, se io protesto o mi lamento il risultato non cambia. L’unica cosa su cui devo concentrarmi è il campo.

Douglas: Del Milan temo Bonucci e Donnarumma

Infine il brasiliano ha parlato della finale di Coppa Italia di mercoledì, che vedrà la Juve contrapposta al Milan, e ha evidenziato le qualità della squadra rossonera: