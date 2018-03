La Juventus vola, in campionato ha vinto le ultime dodici partite. In copertina sono finiti spesso Higuain e Dybala, ma altrettanto decisivo è stato Douglas Costa, cresciuto moltissimo in questi ultimi mesi. Le sue accelerazioni stanno facendo la differenza, e la sua velocità inizia a fare tanta paura alle squadre di Serie A. Il giocatore juventino ha superato in più di una occasione i 30 chilometri orari, e in alcune città sarebbe stato multato, chiaramente se fosse stato alla guida di una vettura o di una moto.

Douglas Costa velocissimo, a Torino sarebbe multato

Douglas Costa è stato letale in questi mesi ed è stato velocissimo con una serie di accelerazioni. L’ex del Bayern ha strabiliato a livello di velocità contro il Napoli, nell’ultimo match di campionato con l’Atalanta, nel derby con il Torino, disputato lo scorso 18 febbraio, e soprattutto è stato folgorante nel match di campionato contro la Roma, in cui ha toccato i 34,38 chilometri orari. In una serie di città italiane, inclusa proprio Torino, sarebbe stato multato. Perché nella città piemontese in alcune strade cittadine vige il limite dei 30 chilometri orari. Dunque Douglas Costa sarebbe stato da multare. Ma intanto corre in campo e fa felice compagni, tecnico e tifosi.

Barzagli il più veloce in assoluto della Juve

Il giocatore più veloce più volte nelle singole partite tra gli juventini è stato Cuadrado, Il colombiano, che nel 2018 non è mai sceso in campo, per cinque volte è stato il più rapido in campionato. I dati forniti dalla Lega Calcio però vedono a sorpresa come giocatore più veloce in assoluto della Juventus Andrea Barzagli. Il roccioso difensore, che viaggia verso i trentasette anni, durante il match di campionato con la Roma ha toccato il picco maggiore della squadra giungendo a 34,52 chilometri orari, di un soffio meglio di Douglas Costa, che è più giovane e ha un fisico diverso.