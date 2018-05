Quaranta milioni di euro. E' la cifra che la Juventus verserà nelle casse del Bayern Monaco per riscattare Douglas Costa dal prestito. Un investimento da fare a occhi chiusi, considerando il rendimento dell'ala sinistra brasiliana: i tedeschi lo staranno rimpiangendo, a Torino sono felici di averlo accolto e più ancora di metterlo sotto contratto formalizzandone l'ingaggio a fine stagione. A 27 anni l'esterno mancino della Seleçao s'è rivelato il classico asso nella manica da calare sul rettangolo verde per far saltare il banco.

E' stato così anche contro il Bologna: con il suo ingresso in campo è cambiato il volto del match e i bianconeri sono riusciti a perfezionare la rimonta. Due assist, una rabona che ha strappato applausi: non c'era modo migliore per festeggiare anche la paternità, motivo per il quale – come spiegato dallo stesso allenatore, Allegri – il suo nome non figurava nella formazione titolare.

E' uno di quei giocatori che fa la differenza – ha ammesso il tecnico nelle interviste a Sky Sport e a Mediaset -. Nella notte gli è nata la bambina e siccome aveva dormito poco ho scelto di tenerlo inizialmente in panchina per sfruttarlo a gara in corso.

Mossa che s'è rivelata indovinata a giudicare da come sono andate le cose. Douglas Costa ha portato a quota 12 il numero di passaggi vincenti serviti per i compagni in questo campionato: solo Luis Alberto (13) della Lazio ha fatto meglio in questa edizione del campionato. C'è ancora un altro dettaglio statistico da sottolineare: l'ala brasiliana ha effettuato 7 di questi 12 assist quando è subentrato a gara in corso.

In Rete i tifosi della Juventus ne hanno esaltato le qualità e la capacità di essere determinante con le sue giocate. Tra i fans di Douglas Costa ce n'è uno molto particolare… si tratta di Mario Balotelli che ha fatto i complimenti al sudamericano alla sua maniera, pubblicando un messaggio in una story su Instagram.