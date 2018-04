Dario Scuderi non vuole mollare proprio ora. Dopo due anni di calvario e nove operazioni al ginocchio dopo quel maledetto 14 settembre del 2016, il giovane calciatore siciliano vuole coronare il suo sogno. Questo classe 1998 è cresciuto nel settore giovanile del Borussia Dortmund e su Instagram ha pubblicato una storia nella quale lo si vede correre dopo quasi due anni: "Voglio rendere possibile l'impossibile".

Questo ragazzo di Paternò aveva avuto un infortunio davvero importante durante la partita di Youth League contro il Legia Varsavia, quando gli si era girato il ginocchio: "Difficile immaginare un infortunio più grave", disse il medico del club tedesco. Dario Scuderi si era rotto crociato, menisco e legamenti: una situazione terribile per un giovane che vorrebbe vivere un sogno ma il club gli è rimasto vicino e gli sta pagando gli studi in Management dello Sport.

Sono stati tanti i campioni che hanno voluto mandare a Dario un video-messaggio per cercare di aiutarlo in un momento così difficile e da Totti a Neymar fino a Iniesta hanno fatto pervenire la loro vicinanza al giovane calciatore siculo. Dopo nove operazioni e il rischio amputazione Scuderi, in un'intervista a Ruhr Nachrichten, ha iniziato un lavoro importante sia a livello di recupero fisico che mentale: "Quando ho cominciato gli studi in Management dello Sport in molti hanno scritto che era perché la mia carriera era finita, ma io non mollo". Sul suo profilo ufficiale di Facebook Scuderi ha scritto che il destino a volte può distruggere una persona ma, a volte, può renderlo ancora più forte. In bocca al lupo Dario!

